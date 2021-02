Pronostico Fiorentina Inter/ De Sisti: “Conte favorito ma Prandelli…” (esclusiva)

Fiorentina Inter sarà una trasferta importante in questo anticipo di campionato stasera alle 20.45 al Franchi per i nerazzurri. L’occasione di rivalsa per l’Inter dopo la sconfitta per 1-2 contro la Juventus in Coppa Italia, ma anche la possibilità di diventare temporaneamente capolista in Serie A dopo la precedente vittoria sul Benevento. La Fiorentina invece cercherà un risultato positivo dopo il pareggio di Torino, per allontanarsi dalla zona calda della classifica magari con qualche invenzione di Ribery o Vlahovic, i suoi giocatori più forti. Per presentare Fiorentina Inter abbiamo sentito Giancarlo De Sisti in questa intervista esclusiva per IlSussidiario.net.

Fiorentina Inter che partita sarà? Una partita importante per entrambe le squadre, per l’Inter nella sua corsa scudetto e per la Fiorentina per la possibilità di allontanarsi dalla zona calda della classifica.

Ribery potrebbe trascinare la Fiorentina? Ribery è sicuramente un punto di riferimento di questa squadra, un giocatore di notevole esperienza e talento. Bisogna dire però che l’Inter è superiore alla Fiorentina a livello tecnico. L’avevamo visto già in Coppa Italia, quando erano entrati i suoi giocatori migliori e aveva vinto quella partita.

Vlahovic potrebbe però essere decisivo? Vlahovic è un talento molto interessante. Ha dei buoni numeri, l’importante però è lasciarlo crescere come tutti i giovani, senza mettergli tanta pressione.

Ci si attendeva di più dalla Fiorentina in questo campionato? L’arrivo di Prandelli è stato molto importante, come quello di alcuni giocatori che hanno migliorato la Viola. Ora bisogna solo fare ulteriori progressi evitando che certi successi importanti come quello di Torino restino un episodio e la Fiorentina trovi più continuità di risultati.

Che Inter si attende a Firenze? L’Inter verrà a Firenze per vincere. Del resto come diceva Platini, se in casa si parte per vincere, perchè non deve essere la stessa cosa in trasferta al di là del fattore campo, che non esiste più per la mancanza dei tifosi. Quindi l’Inter in condizioni a lei più favorevoli non si accontenterà del pareggio. Logicamente poi il campionato rimane l’obiettivo principale per la formazione nerazzurra, che insegue lo scudetto.

Il suo pronostico su Fiorentina Inter? Partita difficile da interpretare perchè se l’Inter a livello tecnico parte favorita è anche vero che nessuno si aspettava che la Fiorentina vincesse a Torino con la Juventus disputando una grande partita. La Fiorentina se è in giornata può fare cose importanti e l’Inter dovrà sicuramente rispettarla se vorrà vincere… (Franco Vittadini)



