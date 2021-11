Pronostico Fiorentina Milan/ Ielpo: “Rossoneri favoriti, ma Italiano…” (esclusiva)

PRONOSTICO FIORENTINA MILAN: IL PUNTO DI MARIO IELPO

Fiorentina Milan, sabato 20 novembre alle ore 20:45 per la 13^ giornata di Serie A, può rappresentare un ideale test di maturità per i rossoneri: dopo la sosta per le nazionali si torna in campo con la squadra di Stefano Pioli – un ex – prima in classifica in compagnia del Napoli, reduce dal pareggio nel derby che ha portato tante conferme e ci ha detto che sì, il Milan può davvero competere per lo scudetto e fare meglio dell’anno scorso.

Questa sera però sarà tosta: all’Artemio Franchi è sempre difficile, in più la Fiorentina dopo anni difficili sembra aver ripreso a giocare bene e correre per l’Europa e, anche se ha perso contro la Juventus due settimane fa, resta un’avversaria di tutto rispetto. Per un pronostico su Fiorentina Milan, e per provare a tracciare i temi principali che sono legati a questa partita, IlSussidiario.net ha contattato in esclusiva l’ex portiere rossonero Mario Ielpo.

Fiorentina Milan: che partita sarà? Una partita da giocare e da vedere. Il Milan si trova di fronte Vincenzo Italiano: allenatore bravo e preparato, non va dimenticato che l’anno scorso con lo Spezia aveva battuto i rossoneri.

Una Fiorentina che però procede a corrente alternata: quali sono i problemi? Italiano è arrivato quest’anno e sta cercando di dare una identità alla squadra; il risultato è positivo visto il buon campionato della Viola, ma bisogna dare tempo all’allenatore della Fiorentina.

Vlahovic croce e delizia dei viola: è una situazione che potrà influenzare il campionato della Fiorentina? Vlahovic è un grande attaccante, naturalmente se dovesse partire a gennaio influenzerebbe non poco il campionato della Fiorentina. Quanto ai problemi di spogliatoio, non penso che avere un grande giocatore in una squadra possa condizionare l’atmosfera della squadra.

Questa sera toccherà ancora a Tatarusanu, contro la sua vecchia squadra: da ex portiere, che giudizio ha su di lui? Taturasanu finora ha fatto bene, si è confermato un ottimo portiere e non solo per il rigore parato nel derby. Un Tatarusanu sicuramente molto positivo.

Che Milan si attende a Firenze? Il solito Milan, pronto a fare la sua partita. Quest’anno i rossoneri hanno sempre giocato bene, forse hanno steccato solo la partita di Porto in Champions League. Chiaramente sarà difficile: essendo primo in classifica, il Milan viene sempre affrontato con il massimo della concentrazione e voglia da tutte le avversarie.

Si attende una grande partita da Rafael Leao? Non solo da lui: anche Rebic, come Rafael Leao, sta facendo molto bene e in generale l’attacco del Milan ha un ottimo rendimento in questo campionato. Sono curioso di scoprire chi farà giocare Pioli a Firenze…

Il suo pronostico su Fiorentina Milan? Il Milan parte favorito, ma la Fiorentina è squadra di valore, che vorrà disputare un grande match. Partita quindi da giocare fino in fondo.

(Franco Vittadini)



