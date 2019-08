Pronostico Fiorentina Napoli/ Bruscolotti: “Mi aspetto i tre punti!” (esclusiva)

Fiorentina Napoli è una delle partite della prima giornata della Serie A 2019-2020: si gioca alle ore 20:45 di sabato 24 agosto, e mette subito a confronto Vincenzo Montella e Carlo Ancelotti che rappresentano due diverse generazioni di allenatori, e sono chiamati al riscatto. Il primo ha potuto lavorare fin dall’estate con un gruppo che si sta rinnovando e ha bisogno di riprendere vigore dopo il pessimo finale della scorsa stagione (intanto ha superato il turno in Coppa Italia, non senza sofferenze contro una squadra di Serie C); il secondo ha sì centrato la piazza d’onore alle spalle della Juventus, ma non è mai stato davvero in corsa per lo scudetto e si è trovato anche a 20 punti di distanza. Dunque una partita il cui esito potrebbe essere importante nonostante sia solo l’inizio del campionato; per un pronostico su Fiorentina Napoli e un’analisi dei principali temi della serata del Franchi, IlSussidiario.net ha contattato in esclusiva l’ex capitano partenopeo Giuseppe Bruscolotti.

Fiorentina Napoli, che partita si aspetta? Il Napoli è favorito per i valori tecnici in campo, ma si tratta comunque di una partita da interpretare con la massima attenzione: subito dopo ci sarà la Juventus, sarebbe importante arrivarci nel migliore dei modi.

Si aspetta una Fiorentina aggressiva contro il Napoli? Tutte le squadre che giocano contro il Napoli hanno un atteggiamento aggressivo, almeno come tentativo: anche la Fiorentina dunque scenderà in campo in questo modo.

Che campionato prevede per i viola? E’ una cosa da vedere giornata per giornata, ma penso che le prime cinque posizioni saranno precluse alla Fiorentina: Juventus, Inter e Napoli sono le candidate allo scudetto mentre i viola potrebbero lottare per un posto in Europa League.

Quale sarà l’atteggiamento del Napoli al Franchi? Come detto in precedenza, il Napoli ha valori tecnici superiori rispetto alla Fiorentina e dunque mi aspetto e spero che faccia la partita.

Si è parlato tanto della coppia difensiva Manolas-Koulibaly: lei cosa ne pensa? Penso che sia certamente una coppia di valore mondiale, che garantirà maggiore sicurezza alla retroguardia del Napoli e a tutta la squadra.

Il Napoli è davvero da scudetto quest’anno? Sicuramente le premesse ci sono tutte, la rosa è competitiva e Ancelotti ha un anno di adattamento alle spalle; le prime due partite potranno già dare qualche indicazione in merito.

Qual è il suo pronostico per Fiorentina Napoli? Credo che i partenopei abbiamo tutte le possibilità di ottenere i tre punti al Franchi.

(Franco Vittadini)



© RIPRODUZIONE RISERVATA