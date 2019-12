Pronostico Fiorentina Roma/ Sella: sarà spettacolo al Franchi! (Esclusiva)

Bella partita si annuncia stasera Fiorentina Roma, alle ore 20.45 allo stadio Artemio Franchi nel secondo anticipo della 17^ giornata di Serie A. La Viola con il pareggio contro l’Inter nei minuti di recupero ha ottenuto una boccata d’ossigeno per la sua classifica, la Roma invece ha liquidato la Spal all’Olimpico per 3-1. Ci si attende quindi un confronto molto combattuto in una sfida che da sempre ha regalato molte emozioni. Per presentare Fiorentina Roma abbiamo sentito Ezio Sella, che ha un legame particolare con entrambe le società. Eccolo in questa intervista esclusiva per IlSussidiario.net.

Fiorentina Roma che partita sarà? Una bella partita tra due squadre che vengono da un buon risultato, un confronto da sempre sentito dai tifosi di Fiorentina e Roma. Quasi un derby del Centro Italia…

La panchina di Montella è sempre a rischio? Direi di no perché la Fiorentina dovrebbe presentarsi in formazione rimaneggiata e poi il pareggio ottenuto contro l’Inter dopo una prestazione molto buona è stato un risultato molto importante per la viola.

Come potrebbe giocare la Fiorentina? Penso che farà di tutto per vincere. D’altro canto anche la Roma arriverà al Franchi con le stesse intenzioni, cercherà di approfittare degli spazi che la formazione di Montella le concederà. Alla fine dovrebbe essere un match molto combattuto.

Chiesa e Vlahovic per il reparto offensivo viola? Di Chiesa conosciamo tutto il valore. Vlahovic è giocatore molto forte, giovane e promettente, che ha fatto vedere le sue grandi doti tecniche con lo splendido gol contro l’Inter.

Potrebbe essere l’ultima di Florenzi… Speriamo di no perché Florenzi in questi anni ci ha regalato scampoli di calcio spesso straordinari. Partite molto belle, gol indimenticabili come quello col Barcellona, più in generale Florenzi è sempre stato protagonista nella Roma.

Pallotta intanto continua a vendere i suoi gioielli… In effetti non è una cosa ottimale vendere giocatori di valore come Florenzi, perché così non si costruisce una grande squadra. Dopo Totti e De Rossi, Florenzi sarebbe il terzo capitano della Roma che se ne va in pochi anni!

Come pensa possa essere la formazione di Fonseca al Franchi? Una buona Roma, che in questo momento del campionato pur non giocando molto bene riesce a vincere. Una cosa molto positiva.

Il suo pronostico su Fiorentina Roma? Vedo un pareggio. Ho giocato alla Fiorentina, sono di Roma e ho allenato nella Roma. Il mio cuore è neutrale. Diciamo che è diviso a metà tra le squadre del cuore della mia vita. Non posso che sperare in un pareggio! (Franco Vittadini)



© RIPRODUZIONE RISERVATA