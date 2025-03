PRONOSTICO FORMULA 1, GP AUSTRALIA 2025: PARLA GIAN CARLO MINARDI (ESCLUSIVA)

Finalmente ci siamo, parte stanotte a Melbourne con le prime prove libere del Gran Premio d’Australia 2025 il Mondiale Formula 1: 24 gare con partenza il 16 marzo e ultima gara il 7 dicembre col Gran Premio di Abu Dhabi. Due i Gran Premi italiani, il 18 maggio a Imola e il 7 settembre a Monza. Il campione del mondo è Max Verstappen con la Red Bull. Alla Ferrari accanto a Charles Leclerc ci sarà Lewis Hamilton, il sette volte campione del mondo venuto dalla Mercedes, il cui arrivo ha creato grande entusiasmo tra i tifosi della rossa. Pronte a giocarsi il titolo la Ferrari, la McLaren e la Mercedes, che schiera il giovane Kimi Antonelli, su cui riportiamo tanta speranza di tenere in alto i colori italiani. Per il pronostico Formula 1 abbiamo sentito Gian Carlo Minardi in questa intervista esclusiva per IlSussidiario.net.

DIRETTA TEST FORMULA 1 BAHRAIN 2025/ Classifica tempi: Russell primo, Verstappen vicino! (oggi 28 febbraio)

Nel suo pronostico Formula 1, come vede questa stagione? È presto per dirlo, dovremo aspettare la prima gara, il Gran Premio d’Australia, per capire come vanno le cose.

Verstappen con la sua Red Bull ancora favorito per il Mondiale? No, secondo me sarà la McLaren la favorita per vincere il Mondiale. Saranno in quattro a giocarsi il titolo: la McLaren, la Red Bull, la Ferrari e la Mercedes. La McLaren ha dimostrato finora nei test di essere la più forte.

DIRETTA TEST FORMULA 1 BAHRAIN 2025/ Tempi e classifiche: Sainz il migliore, gran passo McLaren (27 febbraio)

Cosa si aspetta dalla Ferrari, Hamilton cosa porterà di nuovo nella scuderia di Maranello? L’esperienza e i sette titoli mondiali vinti da Hamilton nella sua carriera.

Quali saranno gli altri team competitivi dell’anno? La Williams dovrebbe far bene, è molto migliorata, la vedo competitiva, non così l’Aston Martin che non mi sembra così forte.

Chi sarà il pilota rivelazione dell’anno, magari Antonelli? Non lo so, è presto per dirlo, per Antonelli speriamo tutti che vada bene, è in un team importante come la Mercedes e speriamo che faccia un ottimo Mondiale.

Ci dia il suo pronostico Formula 1, chi vincerà il Mondiale? Presto per dirlo, a giocarselo dovrebbero essere la Red Bull, la McLaren, la Mercedes e la Ferrari. Dovrebbe essere in ogni caso un Mondiale combattuto, molto bello. (Franco Vittadini)

Diretta test Formula 1 Bahrain 2025/ Tempi e classifiche: Norris il più veloce, Leclerc quarto (26 febbraio)