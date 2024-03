Pronostico Formula 1/ Gp Australia, Martini: “Togliete Verstappen alla Red Bull!” (esclusiva, 22 marzo 2024)

PRONOSTICO FORMULA 1, GP AUSTRALIA 2024: PARLA PIERLUIGI MARTINI (ESCLUSIVA)

Terzo Gran Premio della stagione di Formula 1, l’appuntamento è col Gran Premio d’Australia 2024 a Melbourne. Favorito numero uno sempre Max Verstappen, che con la sua Red Bull potrebbe cogliere il terzo successo di questo Mondiale. A contendergli la vittoria il compagno di squadra Sergio Perez e si spera soprattutto la Ferrari con Charles Leclerc e Carlos Sainz, che ritorna in gara dopo lo stop del Gran Premio d’Arabia Saudita. Ci si aspetta anche buone performance dalla McLaren, dall’Aston Martin e dalla Mercedes in un Mondiale che sembra già nato sotto il segno del pilota olandese. Per presentare il Gran Premio d’Australia e avere il pronostico Formula 1 abbiamo sentito Pierluigi Martini in questa intervista esclusiva per IlSussidiario.net.

DIRETTA FORMULA 1/ Prove libere 2 video streaming: Leclerc primo davanti a Verstappen e Sainz

Nel suo pronostico Formula 1, come vede questo Gran Premio d’Australia? Una gara senza storia, dove la supremazia della Red Bull e di Verstappen dovrebbe essere sempre evidente.

Verstappen quindi sempre il favorito unico? Verstappen è veramente un fenomeno, in prova magari si può competere con lui, ma in gara ha sempre mezzo secondo in più degli altri piloti.

Felipe Massa fa causa a Fia e Fom per il crashgate 2008/ “Voglio avere giustizia in tribunale”

Come si può fare per colmare il divario tecnico con la Red Bull? Portare via Verstappen dalla Red Bull, questo è l’unico modo per poter cambiare le cose.

Cosa si aspetta dalla Ferrari a Melbourne? Rispetto alle altre due gare, Melbourne è una pista diversa, più consona alla Ferrari: resta il fatto che vedo sempre Verstappen favorito.

Norris e Hamilton cosa potranno fare? Norris ha tanta fame di vittorie, magari potrà vincere qualche Gran Premio quest’anno. Hamilton invece è in parabola discendente. Finisce sempre dietro Russell. Secondo me la scelta di portare Hamilton alla Ferrari è stata un’operazione di marketing.

Marko sospeso da Red Bull dopo il caso Horner?/ Verstappen minaccia: "La mia decisione dipenderà da questo"

Chi vincerà il Gran Premio d’Australia? Dico sempre Verstappen.

Si può fare qualcosa per rendere più interessante la Formula 1? Portare via Verstappen dalla Red Bull. Perez per esempio è un ottimo pilota, ma vale altri sette-otto piloti della Formula 1. Il binomio Red Bull-Verstappen è veramente forte. Per colmarlo, per poter rendere più competitiva la Formula 1 bisogna portare via Verstappen dalla Red Bull. Un pilota come Verstappen cambia sicuramente gli equilibri della Formula 1. (Franco Vittadini)











© RIPRODUZIONE RISERVATA