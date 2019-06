Pronostico Formula 1/ Gp Austria 2019, Minardi: Leclerc può vincere! (Esclusiva)

Seconda pole position della stagione per Charles Leclerc: il Gran Premio d’Austria di Formula 1 si annuncia interessante per il giovane pilota della Ferrari, mentre purtroppo il suo compagno di squadra Sebastian Vettel non ha girato nel Q3 a causa di un problema al motore. Le emozioni non sono mancate, compresa una penalizzazione per Lewis Hamilton. Attenti dunque soprattutto a Max Verstappen, che sul circuito di casa della Red Bull vinse nella scorsa stagione. Valtteri Bottas invece potrebbe essere la prima punta della Mercedes al Red Bull Ring. Molto bene le due Alfa Romeo di Kimi Raikkonen e Antonio Giovinazzi. Una gara quindi che potrebbe risultare molto bella. Per presentare il Gran Premio d’Austria e offrire il nostro pronostico Formula 1 abbiamo sentito Giancarlo Minardi. Eccolo in questa intervista esclusiva per IlSussidiario.net.

Charles Leclerc in pole position in Austria, cosa potrà fare il pilota monegasco in gara? Intanto bisogna fare un applauso a Leclerc per quello che ha fatto. Si è comportato benissimo con delle ottime libere e delle ottime qualifiche. La sua pole position è quindi tutta meritata.

Leclerc non è più una sorpresa… Si sapeva che era un ottimo pilota. E così il monegasco ha dimostrato anche oggi (ieri, ndR) tutto il suo talento in queste prove ufficiali.

Vettel non ha girato nel Q3 per il guasto al motore, che prova si attende da lui? Credo che fare il massimo numero possibile di punti sia il principale obiettivo di Vettel in questa gara.

Cosa si aspetta invece da Hamilton? Hamilton è sempre l’uomo da battere, però stavolta avrà vita dura, anche a causa della penalizzazione.

Verstappen potrebbe essere la sorpresa? Intanto Verstappen vinse proprio su questo circuito nella scorsa stagione e chissà, potrebbe vincere anche quest’anno, sospinto dal pubblico. Il sostegno dei tifosi potrebbe essere molto importante e spingerlo al successo.

Buona prova anche delle due Alfa Romeo, Raikkonen e Giovinazzi potrebbero fare un’impresa? Buona prova ma non esageriamo, l’importante sarà che le due Alfa Romeo vadano a punti. Sarebbe già un grande risultato!

Tanti incidenti nelle prove, da cosa dipende tutto questo? Il circuito del Red Bull Ring è molto impegnativo, molto bello. Si fa sempre il giro veloce, è reso difficile anche dalla presenza dei cordoli. C’è stato anche il caldo, che potrebbe influenzare lo stesso l’esito della stessa gara. Tutte componenti che spiegano anche questi incidenti.

Il suo pronostico sul Gran Premio d’Austria? Mi auguro che possa vincere Leclerc, se lo meriterebbe dopo tutto quello che ha fatto in questi giorni. Sarebbe anche un bel segnale se finalmente vincesse un Gran Premio… (Franco Vittadini)



