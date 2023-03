Pronostico Formula 1/ GP Bahrain, Martini: “Ferrari, hai già sbagliato!” (esclusiva)

PRONOSTICO FORMULA 1, GP BAHRAIN 2023: IL PUNTO DI PIERLUIGI MARTINI

Un Mondiale per sognare: la Ferrari non vince il titolo dal 2007 con Kimi Raikkonen e inizia oggi col Gran Premio del Bahrain il Campionato del mondo di Formula 1 che terminerà il prossimo 26 novembre col Premio di Abu Dhabi. Due gli appuntamenti in Italia, il Gran Premio dell’Emilia Romagna a Imola il 21 maggio e il Gran Premio d’Italia a Monza il 3 settembre. Max Verstappen è deciso a vincere il terzo titolo consecutivo con la sua Red Bull, a contendergli il successo come al solito la Ferrari e la Mercedes, che si spera abbiano diminuito il divario tecnico con la Red Bull. Per un pronostico sul GP Bahrain e il Mondiale 2023 di Formula 1 abbiamo sentito Pierluigi Martini in questa intervista esclusiva per IlSussidiario.net.

Nel suo pronostico Formula 1, come vede questa stagione? È ancora presto per capire tutto visto che siamo ancora a inizio stagione, ma credo che Verstappen sia il favorito per vincere ancora il Mondiale.

Considera Verstappen un campione? Non solo un campione, considero Verstappen un fuoriclasse.

Cosa potrà fare la Ferrari? Secondo me farà male, ci sono troppe attese, c’è troppa pressione e la Ferrari non ha fatto le scelte giuste. Non capisco perché continuare a cambiare. Mandare via Binotto che era il progettista, aveva fatto bene. Non capisco le scelte della Ferrari.

Cosa avrebbe fatto lei? Avrei chiamato Vettel che poteva occuparsi della strategia di corsa della Ferrari e del muretto.

Meglio Leclerc o Sainz? Leclerc avrà tanta pressione su di sé, Sainz potrebbe approfittarne.

Cosa potrà fare invece la Mercedes? Bisognerà vedere se Hamilton sarà ancora motivato per correre in Formula 1. In ogni caso la Mercedes è una grande macchina, non potrà che far bene.

Quale sarà la sorpresa di quest’anno? Credo e spero la McLaren con un Norris che è un autentico fuoriclasse.

Un pronostico: chi vincerà in Bahrain? Dico Verstappen.

Le piace la Formula 1 di adesso o preferiva la sua meno tecnologizzata? Mi piace la Formula 1 di adesso così come era bella quella quando correvo io. Fin da quando correva Fangio: era sempre così, era sempre Formula 1. Adesso magari c’è tanta tecnologia, sarebbe bello che il Campionato del mondo fosse più combattuto con i piloti pronti a contendersi il titolo fino alla fine. Però la Formula 1 è sempre bella. (Franco Vittadini)

