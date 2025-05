PRONOSTICO FORMULA 1, GP EMILIA ROMAGNA 2025 IMOLA: PARLA GIANCARLO MINARDI (ESCLUSIVA)

Appuntamento da non perdere per la Formula 1 con il GP Emilia Romagna 2025 a Imola, il primo europeo della stagione. La McLaren dopo i risultati ottenuti finora si presenta come la favorita a Imola, in testa alla classifica costruttori e prima anche tra i piloti con Oscar Piastri con 131 punti, poi Lando Norris con 115 davanti a Max Verstappen con la Red Bull a 99 punti. L’olandese e la Mercedes sembrano le avversarie più accreditate della McLaren, Kimi Antonelli sta facendo benissimo con la Mercedes e si spera possa cogliere un grande risultato sul circuito italiano.

Resta il mistero Ferrari, già in crisi, che non sta certo accontentando le speranze dei tanti tifosi della rossa. Leclerc non ancora al massimo e Hamilton non sembra ancora essersi adattato alla guida della macchina di Maranello. Imola promette comunque spettacolo e magari sorprese e tanto interesse dei tifosi. Per il pronostico Formula 1 sul GP Emilia Romagna 2025 abbiamo sentito Giancarlo Minardi in questa intervista esclusiva per IlSussidiario.net.

Nel suo pronostico Formula 1, come vede questo GP Emilia Romagna? Molto interessante, molto importante visto che sarà anche il primo Gran Premio europeo e quindi quello dove i vari team hanno introdotto i primi sviluppi sulle macchine.

McLaren favorita anche a Imola? Per quello che si è visto finora direi di sì, del resto anche la McLaren ha introdotto come i vari team sviluppi sulla sua macchina che potrebbero essere molto importanti.

Meglio Piastri o Norris per il Mondiale? A me è sempre piaciuto più Piastri, che ha fatto bene fin dalle formule minori. Credo molto in lui e punto su Piastri per la conquista del Mondiale.

Chi vede meglio tra Mercedes e Red Bull come avversaria della McLaren a Imola? Vedo meglio la Mercedes che ha fatto dei grandi passi avanti nello sviluppo della macchina e che ritengo la principale avversaria della McLaren a Imola. Se poi oltre che in qualifica sarà ancora più competitiva in gara, la situazione della Mercedes potrebbe ulteriormente migliorare.

E’ già crisi Ferrari o bisogna aspettare prima di dare un giudizio definitivo? In effetti il gap della Ferrari è aumentato e non è una cosa certamente positiva, del resto basta vedere il settimo posto di Leclerc a Miami.

Hamilton ha deluso finora, si aspettava di più dal pilota inglese? La situazione di Hamilton conferma che non c’è serenità in Ferrari. Hamilton dopo anni in Mercedes ha fatto fatica ad adattarsi a una macchina nuova per lui nonostante abbiamo davanti un sette volte campione del mondo.

Antonelli sta stupendo tutti, potrebbe diventare veramente un campione? Antonelli ha fatto bene fin dalle serie minori, ha dimostrato di avere talento fin da piccolo. Dovrà fare gavetta come tutti per diventare un campione ma il fatto che abbiamo un pilota italiano che sta facendo ottime cose in Formula 1 non può che renderci felici, orgogliosi di tutto questo.

Nel suo pronostico Formula 1, chi vincerà il GP Emilia Romagna? Non faccio pronostici, mi auguro solo che sia una bellissima gara, del resto rispetto all’anno scorso si conferma un maggiore afflusso di pubblico, un interesse sempre più forte e speriamo si vada verso il tutto esaurito nelle giornate del Gran Premio. (Franco Vittadini)