Pronostico Formula 1/ GP Emilia Romagna Imola, Martini: “Ferrari credici!” (esclusiva, 17 maggio 2024)

PRONOSTICO FORMULA 1, GP EMILIA ROMAGNA 2024 IMOLA: PARLA PIERLUIGI MARTINI (ESCLUSIVA)

Dopo il successo della McLaren con Lando Norris a Miami torna il Mondiale di Formula 1 con il Gran Premio dell’Emilia Romagna 2024 a Imola, appuntamento per noi speciale. Si aspetta il riscatto di Max Verstappen con la sua Red Bull, il pilota olandese è già saldamente in testa al Mondiale. Si aspetta di vedere cosa faranno Charles Leclerc e Carlos Sainz con la Ferrari, sospinti dal pubblico di casa, per una gara per niente scontata e che promette sulla carta tante emozioni, a meno che Verstappen, come spesso succede. la voglia chiudere fin dall’inizio. Per presentare il Gran Premio dell’Emilia Romagna abbiamo chiesto il pronostico a un ex della Formula 1, Pierluigi Martini, in questa intervista esclusiva per IlSussidiario.net.

Come vede questo Gran Premio dell’Emilia Romagna nel suo pronostico Formula 1? Divertente, combattuto, potrebbe veramente succedere di tutto.

Non vede quindi il riscatto di Verstappen a Imola? Verstappen troverà degli avversari temibili, potrebbe anche non essere lui a vincere a Imola.

Potrebbe essere la Ferrari a dargli fastidio? Sì, proprio la Ferrari potrebbe vincere, del resto il gap con la Red Bull e con Verstappen è diminuito rispetto alla scorsa stagione.

La McLaren potrebbe fare il bis di Miami? Anche la McLaren la vedo in lizza per la vittoria con Norris. E’ vero che a Miami c’è stata anche la Safety Car per la McLaren, ma credo che Norris possa vincere anche a Imola.

C’è speranza di lottare per il Mondiale per Leclerc e Sainz? Difficile ma non impossibile sia Leclerc che Sainz hanno possibilità di vincere il Mondiale. Mancano ancora diciotto gare alla fine della stagione e c’è tutta la possibilità di poter competere con Verstappen.

Sarà Oscar Piastri il pilota sorpresa della stagione? Piastri deve maturare ancora, vedo piuttosto Norris e i due piloti della Ferrari, Leclerc e Sainz.

Ci faccia un pronostico, chi vincerà il Gran Premio dell’Emilia Romagna di Formula 1? Spero la Ferrari, spero Sainz. Magari ci potrebbe essere un duello tra Leclerc e Verstappen e Sainz da terzo incomodo potrebbe approfittarne. (Franco Vittadini)











