Pronostico Formula 1, il GP Gran Bretagna 2025 a Silverstone presentato da Gian Carlo Minardi che è chiaro: “Solo Piastri oppure Norris” (esclusiva)

PRONOSTICO FORMULA 1, GP GRAN BRETAGNA 2025 SILVERSTONE: PARLA MINARDI

Nuovo appuntamento del Mondiale di Formula 1 col Gran Premio di Gran Bretagna 2025 sul circuito di Silverstone. Un Gran Premio tradizionale in un paese dove il motosport ha da sempre tantissima popolarità. McLaren ovviamente favorita con Norris e Piastri a contendersi il titolo mondiale, Ferrari che sogna un successo con Leclerc e il padrone di casa Hamilton, come la Mercedes di Russell e Antonelli che speriamo possa fare una grande gara. Verstappen invece dovrà riportare la Red Bull a grandi livelli.

Per il pronostico Formula 1 sul GP Gran Bretagna 2025 abbiamo sentito Gian Carlo Minardi in questa intervista esclusiva per IlSussidiario.net. Nel suo pronostico Formula 1 come vede il GP Gran Bretagna? Credo che abbia un esito scontato, un copione già prestabilito: la McLaren è troppo forte e partirà favorita anche a Silverstone.

È ormai solo una questione a due la lotta per il titolo tra Piastri e Norris? Sì, dovrebbe essere uno di loro due a vincere il Mondiale.

Cosa servirà alla Ferrari per vincere a Silverstone, per Hamilton la pista di casa? Ci sono stati miglioramenti nello sviluppo della Ferrari ma per vincere a Silverstone è ancora poco. Hamilton correrà sulla pista di casa, ma è così per tanti piloti e non è sufficiente per vincere un Gran Premio di Formula 1.

Come vede la Mercedes e in particolare Antonelli, cosa serve al pilota italiano per fare il salto di qualità? Antonelli il salto di qualità l’ha già fatto e non basta un errore in Austria per metterlo sotto accusa. Antonelli è arrivato terzo in Canada, ha fatto la pole in America, è un pilota già di grande livello.

Per Verstappen anno difficile: la sua Red Bull è calata tantissimo, basterà la classe del pilota olandese per rilanciarla? La Red Bull sta avendo problemi con il solo Verstappen che sta andando bene.

Nel suo pronostico Formula 1 chi vincerà il Gran Premio di Gran Bretagna? Vedo un successo di Piastri o Norris. (Franco Vittadini)