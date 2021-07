Pronostico Formula 1/ Gp Gran Bretagna, Martini: “Verstappen vola” (esclusiva)

PRONOSTICO FORMULA 1, GP GRAN BRETAGNA: “NORRIS E HAMILTON AVRANNO IL VANTAGGIO DI CORRERE IN CASA”

Il Gran Premio di Gran Bretagna è una classica della Formula 1, come al solito sul circuito di Silverstone. Max Verstappen con la sua Red Bull, dopo la doppietta di vittorie in Austria, dovrà difendersi da Lewis Hamilton e anche da Lando Norris, che con Mercedes e McLaren cercheranno sul circuito di casa di puntare al successo. Vedremo poi cosa farà la Ferrari e assisteremo all’ingresso della Sprint Race in Formula 1, mini-gara di cento chilometri che sostituirà le prove ufficiali e deciderà la griglia di partenza. Per il pronostico sul Gran Premio di Bretagna di Formula 1 abbiamo sentito l’ex pilota Pierluigi Martini in questa intervista esclusiva per IlSussidiario.net.

Qual è il suo pronostico sul Gran Premio di Gran Bretagna di Formula 1 a Silverstone? Lo vedo bene, con Verstappen che dovrà subire la pressione di Norris e Hamilton, che correndo in casa potrebbero fare un grande Gran Premio.

A chi è più adatto il circuito di Silverstone: Mercedes o Red Bull? Per il carico e la potenza molto importanti a Silverstone, il circuito è più adatto alla Red Bull.

Crede che Verstappen abbia trovato anche sicurezza, consapevolezza maggiore nei suoi mezzi in questa stagione? Sì, rispetto alla scorsa stagione in cui stava in ogni caso maturando, Verstappen ha trovato ancora più consapevolezza e fiducia in sé stesso. Sta correndo alla grande.

Verstappen è il favorito del Mondiale? Sì, potrebbe veramente vincere il titolo. I tifosi olandesi sono impazziti per lui. Del resto Verstappen è veramente un trascinatore. Mi ricorda Mansell quando correvo io: era un trascinatore di tutti i tifosi inglesi.

Hamilton si trova in difficoltà? Intanto ha rinnovato il contratto con la Mercedes fino al 2023. Dalla prossima stagione però dovrebbe esserci Russell un pilota difficile, molto competitivo anche per Hamilton. Russell dovrebbe sostituire un Bottas che decisamente non sta disputando una grande annata.

Com’è il borsino dei piloti? Verstappen sta andando forte, poi ci sono Hamilton e Norris come anche i due piloti della Ferrari, Leclerc e Sainz, che sono molto bravi anche loro.

A proposito di Ferrari, manca anche un po’ di autostima? La Ferrari proprio non va e se la prossima stagione, quando cambieranno i regolamenti, le cose non miglioreranno, credo che vedremo ancora dei cambiamenti nella macchina di Maranello.

Cosa pensa poi della Sprint Race che sarà introdotta a Silverstone? Intanto devo ancora conoscerla fino in fondo: infatti è la prima volta che viene introdotta in una gara di Formula 1. Penso che le cose non cambieranno per la griglia di partenza, vediamo se la Sprint Race resterà anche in futuro in Formula 1.

Chi vincerà il Gran Premio di Gran Bretagna? Penso che correndo in casa ci potrebbe essere un riscatto di Hamilton e Norris, che vorranno farsi valere a Silverstone. (Franco Vittadini)



