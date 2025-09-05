Pronostico Formula 1, il GP Italia 2025 a Monza presentato da Pierluigi Martini: “McLaren favorita, la Ferrari adesso deve…” (esclusiva)

PRONOSTICO FORMULA 1, GP ITALIA 2025 MONZA: PARLA PIERLUIGI MARTINI

Appuntamento col Gran Premio d’Italia 2025 sul circuito di Monza, grande classica della Formula 1. La McLaren si presenta come autentica favorita per il successo con Oscar Piastri e Lando Norris, i suoi piloti pronti a centrare la vittoria e in lotta anche per il titolo, una battaglia sportiva molto incerta e appassionante.

Ci si attende anche una rivincita di Charles Leclerc e Lewis Hamilton con la Ferrari dopo la sfortunata gara del Gran Premio d’Olanda, con il pubblico di Monza pronto a sostenere fino in fondo la Ferrari. Per il pronostico Formula 1 sul GP Italia 2025 abbiamo sentito Pierluigi Martini in questa intervista esclusiva per IlSussidiario.net.

Nel suo pronostico Formula 1, come vede questo Gran Premio d’Italia? Vedo la McLaren favorita, superiore a tutte le altre macchine; dovrebbe vincere a Monza.

Più Piastri o Norris per il Mondiale? Se la giocheranno tutti e due, Norris personalmente mi è più simpatico. Piastri non sorride mai.

Come vede la Ferrari per Monza, qual è il suo problema? La Ferrari deve migliorare la macchina per essere più competitiva, anche se Leclerc resta un pilota straordinario.

E Hamilton? Hamilton mi sembra un po’ bollito.

Verstappen a sorpresa potrebbe anche vincere? Se pioverà perché no, Verstappen potrebbe anche vincere a Monza. Resta sempre un grandissimo pilota.

La Mercedes cosa farà? Si giocherà le sue chance per arrivare seconda nel Costruttori dietro la McLaren. Dovrà competere con la Ferrari ma in Mercedes solamente Russell porta punti, Antonelli molto meno e in questo senso la Ferrari è avvantaggiata.

E per Monza? Sempre dietro alla McLaren come la Ferrari e la Red Bull.

Chi vincerà il Gran Premio d’Italia? Otto su 10 vince la McLaren, poi può anche succedere che Leclerc, Verstappen e Russell possano vincere a Monza. (Franco Vittadini)