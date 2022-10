Pronostico Formula 1/ Gp Messico, Martini: “Mai nessuno come Verstappen” (esclusiva)

PRONOSTICO FORMULA 1, GP MESSICO 2022: IL PUNTO DI PIERLUIGI MARTINI

Potrebbe essere il giorno di un altro record per Max Verstappen, ormai dominatore della Formula 1 con la Red Bull. Parliamo del record di successi in una stagione, superando Michael Schumacher e Sebastian Vettel, magari da dedicare ancora al creatore della Red Bull, Dietrich Mateschitz, scomparso proprio alla vigilia del Gran Premio degli Stati Uniti. Avversari principali del pilota olandese le due Ferrari con Charles Leclerc e Carlos Sainz, le Mercedes e naturalmente Sergio Perez, il suo compagno di squadra messicano che correrà in casa. Per avere un pronostico sul Gran Premio del Messico di Formula 1 abbiamo sentito Pierluigi Martini in questa intervista esclusiva per IlSussidiario.net.

Un pronostico, come vede questo Gran Premio del Messico di Formula 1? Dovrebbe essere un Gran Premio molto bello, con Max Verstappen pronto a dominare la gara.

A chi si addice più il circuito di Città del Messico? Ha la caratteristica di essere in altura, ma questo vale per tutti.

In America cresce sempre più l’interesse del pubblico per la Formula 1… Sì, si sta lavorando bene in questo senso e il pubblico americano sembra sempre più entusiasta della Formula 1, come si è visto anche dall’affluenza di pubblico ad Austin nonostante la mancanza di un pilota statunitense come Logan Sargeant, che dovrebbe correre sulla Williams la prossima stagione.

Un bene anche per le nostre case automobilistiche? Sì, per la Ferrari e l’Alfa Romeo, per il Made in Italy che così ha ancora maggiori possibilità di di mostrarsi.

Se Verstappen dovesse vincere in Messico farebbe il record di successi in una stagione superando Schumacher e Vettel… Verstappen è un pilota straordinario, sta facendo cose incredibili. Non s’arrende mai, non s’emoziona mai, è sempre concentrato sulla gara. Vuole vincere sempre. Questo record non farebbe che confermare tutta questa sue qualità di pilota.

Un cannibale alla Eddy Merckx? Non ho mai visto piloti come lui, così concentrati sulla gara, sempre alla ricerca del successo.

Red Bull che purtroppo ha perso qualche giorno fa il suo fondatore Dietrich Mateschitz… Mateschitz è stato veramente un grande dello sport, nell’automobilismo con la nascita e i

successi della Red Bull, ma anche in tanti altri sport. Un grande nello sport e nella vita, che ha avuto sempre coraggio nelle sue scelte. Una persona unica, eccezionale, che non ha mai avuto paura a impegnarsi nel mondo dello sport, in tante attività e molto legato al suo paese di nascita l’Austria.

Cosa si aspetta invece dalla Ferrari in Messico, magari finalmente il ritorno al successo? Bisognerà che venga fuori un miracolo, perché Leclerc possa vincere bisognerebbe che la Red Bull e anche la Mercedes andassero male.

Crede che la Mercedes possa fare l’impresa in Messico? Sta migliorando di Gran Premio in Premio, sarebbe bello se Lewis Hamilton potesse vincere…

Qual è dunque il suo pronostico sul vincitore del Gran Premio del Messico di Formula 1? Punto su Perez, in fondo Verstappen avrà altri due Gran Premi per battere il record di Vettel e Schumacher! (Franco Vittadini)











