PRONOSTICO FORMULA 1, GP MONACO 2025 MONTECARLO: PARLA STEFANO MODENA (ESCLUSIVA)

Il GP forse più importante della Formula 1, il Gran Premio di Monaco 2025 ha un fascino incredibile, nella storia come quest’anno. La McLaren con Piastri e Norris ma anche Max Verstappen partiranno come favoriti per questa gara, ma a Montecarlo può sempre succedere di tutto e chissà, Charles Leclerc con la Ferrari potrebbe ripetersi. Anche Lewis Hamilton potrebbe fare una grande gara e la Mercedes non è certamente fuori dai pronostici con Russell e speriamo Antonelli per un riscatto immediato dopo Imola.

Montecarlo ha qualcosa di speciale, l’atmosfera glamour sempre inconfondibile di un Gran Premio dove vincere rimane nella storia. Per il pronostico Formula 1 sul Gran Premio di Monaco 2025 abbiamo sentito Stefano Modena in questa intervista esclusiva per IlSussidiario.net.

Nel suo pronostico Formula 1, come vede questo Gran Premio di Monaco? Una gara particolare, Montecarlo è un circuito atipico, dove può succedere sempre di tutto. Certo conta molto partire in testa, quello che fai in prova. Tanti fattori possono decidere l’esito finale della corsa, la pioggia, qualche imprevisto…

McLaren favorita sul circuito monegasco o sarà Verstappen a confermarsi dopo il successo di Imola? La McLaren dovrebbe lottare per il successo, ci sono tutte le possibilità che possa portare a casa la vittoria. Anche Verstappen potrebbe vincere, ma certamente non il suo compagno alla Red Bull.

Come vede la Ferrari, Leclerc può ripetere la vittoria dell’anno scorso? La possibilità c’è: Leclerc potrebbe ripetersi, la Ferrari potrebbe fare un grande Gran Premio visto che a Montecarlo può sempre succedere di tutto.

Cosa dire invece dei risultati di Hamilton, si aspettava di più dal sette volte campione del mondo? Correre alla Ferrari non è mai semplice per nessun pilota, è un ambiente non facile. Hamilton in passato ha avuto sempre una macchina molto forte a sua disposizione. Qui conta il lavoro del pilota, lo sviluppo che deve fare Hamilton.

La Mercedes potrebbe fare una gara importante col riscatto di Antonelli dopo Imola? Da una parte può andare bene, dall’altra non è così facile per Antonelli a Montecarlo. È un ottimo pilota, che sta andando bene finora in Formula 1. Veramente una promessa. Un pilota italiano che si sta mettendo in evidenza è una cosa molto bella.

Ai vostri tempi però c’erano molti più piloti italiani in Formula 1, qual è il motivo? Noi sapevamo come gestirci in Formula 1. Adesso non mancano i giovani piloti italiani, il problema è che non si sa scoprirli, farli crescere per portarli in Formula 1.

Nel suo pronostico Formula 1, chi vincerà il Gran Premio di Monaco? Punto su Verstappen, credo che possa vincere a Montecarlo. (Franco Vittadini)