Pronostico Francia Germania/ Mazzola: “Credo i tedeschi possano vincere!” (esclusiva)

PRONOSTICO FRANCIA GERMANIA: IL PUNTO DI SANDRO MAZZOLA

Una partita che sa quasi di finale questa Francia Germania, in programma alle 21:00 di martedì 15 giugno all’Allianz Arena di Monaco di Baviera. Una Francia che parte coi favori del pronostico per vincere questi Europei 2020, e una Germania che con la sua solita compattezza di squadra potrebbe dare fastidio a qualsiasi avversario. Una classica del calcio mondiale che vedrà sfidarsi il maggior talento dei singoli della nazionale di Didier Deschamps, da Kylian Mbappè a N’Golo Kantè passando per Paul Pogba, e una Germania forte come al solito dal punto di vista atletico e tattico. In un girone di ferro che comprende anche i campioni in carica del Portogallo e l’Ungheria che giocherà in casa, sarà veramente calcio spettacolo, a cominciare da stasera. Per presentare la partita, per un pronostico su Francia Germania e un punto sulla grande sfida degli Europei 2020, IlSussidiario.net ha contattato in esclusiva Sandro Mazzola.

Subito Francia Germania agli Europei: che partita sarà? Una bella partita tra due nazionali importanti, una Francia molto forte nei singoli e una Germania molto forte dal punto di visto atletico e tattico.

Francia squadra perfetta in tutti i reparti, ma chi potrebbe essere decisivo in questa sfida? Magari Griezmann e Mbappè, che sono giocatori, attaccanti eccezionali. Loro due potrebbero dare quel qualcosa in più alla Francia.

Vedremo però di nuovo il Pogba eccezionale dei Mondiali? Dipende da come si sarà ripreso, si sarà allenato. Sarà in ogni caso importante come Pogba avrà recuperato, quest’anno non sempre è stato costante.

Neuer l’uomo in più della Germania, il portiere tedesco decisivo con i suoi interventi? Neuer è un grande portiere, ma è chiaro che le sue parate serviranno a poco se nessuno davanti riuscirà a segnare…

Werner e Sanè per dare velocità e superare la difesa francese? Sono due attaccanti della Germania molto validi, che potrebbero imprimere velocità alla formazione di Loew. Credo però che la Francia possa essere messa bene in campo e sarà difficile superare la sua difesa.

Si sfidano due delle pretendenti al successo negli Europei. Cosa ha di più la Francia e cosa ha di più la Germania in questo senso? La Francia è proprio forte nei singoli, ha più fantasia, più talento. La Germania è superiore dal punto di vista atletico e tattico.

Un girone di ferro anche con Portogallo e Ungheria, come lo vede? Portogallo grande squadra, con grandi talenti, con un ottimo gruppo, squadra che gioca anche molto bene a calcio. Ungheria buona squadra che non riesce però a tradurre spesso le sue azioni in gol.

Il suo pronostico su Francia Germania? La mia preferenza va alla Francia, ma alla fine credo che possa vincere la Germania.

Un Sandro Mazzola protagonista anche dell’unico successo dell’Italia agli Europei: ci può raccontare qualcosa di quella vittoria? All’inizio nessuno ci dava credito. Eravamo giocatori appartenenti a tanti club diversi: Milan, Inter, Juventus e altri ancora. Riuscimmo però a fare gruppo e quello fu il segreto del nostro successo agli Europei. Un successo bellissimo devo dire!

(Franco Vittadini)



