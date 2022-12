Pronostico Francia Polonia/ Bruscolotti: “Bleus favoriti ma…” (esclusiva)

PRONOSTICO FRANCIA POLONIA, PARLA GIUSEPPE BRUSCOLOTTI (ESCLUSIVA)

Un incontro non semplice sarà Francia Polonia oggi alle 16.00 a Doha allo stadio Al Thumama per gli ottavi di finale dei Mondiali Qatar 2022. La formazione di Didier Deschamps finora ha fatto vedere un grande calcio con un Mbappè incontenibile e un grande gioco di squadra e si candida come una delle favorite per vincere i Mondiali. Ma la Polonia resta sempre formazione ostica, compatta e con Lewandowski, grande attaccante tra i più forti al mondo. Bisognerà che la Francia non si distragga come contro la Tunisia e mostri sempre il suo grande calcio per non avere problemi e arrivare ai quarti di finale, magari proprio con una magia di Mbappè. Per il pronostico su Francia Polonia abbiamo sentito Giuseppe Bruscolotti in questa intervista esclusiva per IlSussidiario.net.

Nel suo pronostico che partita sarà Francia Polonia? La Francia è superiore alla Polonia, sulla carta è più forte.

La Francia è la favorita principale per vincere i Mondiali? La Francia resta la squadra favorita, ma poi bisognerà vedere cosa farà il Brasile. Ci sono anche altre squadre che potrebbero dire la loro. Ci possono essere sempre sorprese come la Croazia.

Cosa potrà inventare ancora Mbappè? Mbappè è incontenibile quando parte, è difficile fermarlo per qualunque difensore. L’unico modo per fermarlo è cercare di mettergli la marcatura doppia, stargli addosso in tutti i modi.

Quanto conterà a livello tattico la presenza di Griezmann? Bisogna vedere come si svolge una partita per capire anche la tattica che una squadra decide di applicare durante un incontro. In ogni caso Griezmann è un grande giocatore e sa meglio di tutti come comportarsi in campo.

Che partita si attende dalla Polonia? Sarà una partita particolare per la Polonia, anche se nel calcio può sempre succedere di tutto, non c’è mai un risultato scontato. In ogni caso la Polonia dovrà anche cercare di vincere, l’obiettivo sarà battere la Francia.

Lewandoski potrà essere il matchwinner della partita? Lewandowski dovrà essere servito, gli dovranno arrivare palloni giocabili per andare in rete…

Il suo pronostico su Francia Polonia? La Francia è favorita e dovrebbe battere la Polonia. (Franco Vittadini)











