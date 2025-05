PRONOSTICO GIRO D’ITALIA 2025: PARLA MAURIZIO FONDRIEST (ESCLUSIVA)

Ed è Giro d’Italia 2025: oggi, venerdì 9 maggio, si partirà con la prima tappa Durazzo Tirana, l’Albania entra nella storia della Corsa Rosa nell’edizione 108 del Giro d’Italia, quindicesima partenza dall’estero. Tre tappe in Albania tra Durazzo, Tirana e Valona con la cronometro nella capitale. Un Giro veramente internazionale con la quattordicesima tappa che arriverà a Nova Gorica/Gorizia, scelte come capitale europea della cultura 2025. Dal 9 maggio al 1 giugno, tappa finale a Roma per il terzo arrivo consecutivo: 3413 chilometri suddivisi in 21 frazioni con 184 corridori di 23 squadre. Un Giro d’Italia 2025 senza il fuoriclasse Tadej Pogacar, ma tanto più incerto senza il campione sloveno.

Tra i favoriti certamente Primoz Roglic, Michael Storer e Juan Ayuso, a contendere la maglia rosa Egan Bernal, Mikel Landa, Adam Yates, Daniel Martinez, Jai Hindley e Richard Carapaz. Debutterà Woput Van Aert e noi puntiamo su Antonio Tiberi e Giulio Ciccone per una vittoria al Giro che manca ormai dal 2016 con Vincenzo Nibali. Gli arrivi in salita a Tagliacozzo, Brentonico e Sestriere, sette frazioni di media e alta montagna, con il Mortirolo e il Colle delle Finestre, Cima Coppi nella penultima tappa. Anche la Gubbio-Siena con lo sterrato delle strade bianche e l’altra cronometro Lucca-Pisa potrebbero dirci tanto. Per il pronostico Giro d’Italia 2025 abbiamo sentito Maurizio Fondriest in questa intervista esclusiva per IlSussidiario.net.

Come vede la corsa nel suo pronostico Giro d’Italia 2025? Appassionante, perché il Giro è sempre una gara unica, bellissima, stupenda.

Senza Pogacar quanto perde il Giro d’Italia 2025? Perde sicuramente, ma guadagna in incertezza, non c’è un favorito certo e rimane in ogni caso la spettacolarità di questa corsa.

Quali saranno i favoriti per la vittoria finale? Roglic prima di tutto, Storer e poi ci metterei anche Ayuso alla sua prima partecipazione al Giro, reduce dall’ottima partecipazione al Giro di Catalogna.

Come vede invece Bernal, Carapaz, Yates? Non li vedo in grado di lottare per il successo finale, Bernal dopo l’infortunio poi non mi sembra in grado di poter vincere il Giro.

Come vede i corridori italiani, quanta speranza avranno di far bene? Vedo bene Ciccone e Tiberi, li vedo però più da podio che da vincitori del Giro.

Si deciderà tutto nella parte finale, quali saranno le tappe decisive? Come al solito la parte finale del Giro d’Italia 2025 dovrebbe essere decisiva, con le grande salite per dare il responso finale del Giro.

Quali altre tappe potrebbero essere importanti? Quella che ripercorrerà nel suo tracciato una parte delle Strade Bianche (Gubbio–Siena, ndr). Anche le due cronometro potrebbero essere molto importanti. E poi come al solito il Giro ci ha abituato a essere sempre pronto a darci risposte durante tutta la corsa rosa.

Partenza dall’Albania e finale a Roma, cosa ne pensa? Finire il Giro in una grande città bellissima come Roma è sempre una cosa fantastica. Come bello l’inizio per la prima volta del Giro nella sua storia dall’Albania.

Chi vincerà nel suo pronostico Giro d’Italia 2025? Roglic, Ayuso o Ciccone. (Franco Vittadini)