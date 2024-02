Pronostico Grande Fratello 2023/ Anita perde consensi? Il televoto

Grande fratello 2023, Beatrice Luzzi si conferma la protagonista

Beatrice Luzzi sembra ancora tenere testa al Grande Fratello 2024. Se nelle scorse puntate sembrava che l’attrice stesse man mano perdendo la leadership, nelle ultime ore si conferma la “queen” della casa. Gli ultimi avvenimenti hanno visto una Luzzi molto fragile essere bersagliata da Anita e Massimiliano.

Solitamente questo non fa altro che alzare l’indice di gradimento del pubblico nei confronti di un concorrente. In un pronostico a prima firma Il Sussidiario.net si può attenzionare che Beatrice Luzzi stia riprendendo le redini del programma. Varrese, invece, potrebbe perdere consensi considerando il trattamento riservato all’attrice che invece è molto amata dal pubblico. Anita perde terreno dopo l’uscita di Giuseppe Garibaldi? Il bidello ha avuto un malore ed è, dunque, fuori dalla casa. Olivieri potrebbe perdere mordente verso il pubblico considerando che fa fronte comune con il concorrente.

Beatrice Luzzi in pole position nei sondaggi sul televoto: Letizia si avvicina a lei…

Questa settimana al televoto ci sono: Beatrice Luzzi, Vittorio Menozzi, Letizia Petris e Stefano Miele. Nei sondaggi on line di questi ultimi giorni, si nota come alla domanda “chi vuoi salvare” la maggioranza abbia indicato Beatrice con il circa 51,73% dei voti.

Letizia Petris sembra minacciare la leadership dell’attrice e si posiziona al secondo posto con il circa 24,36%. A sorpresa, Vittorio Menozzi supera Stefano Miele e si aggiudica il terzo posto. Potrebbe essere, dunque, quest’ultimo il meno favorito dal pubblico nonostante la chiara vicinanza all’attrice. Vittorio sta vivendo un momento delicato all’interno della casa del Grande Fratello, ma sembra che in molti abbiano la curiosità di capirlo meglio facendolo rimanere in gioco. Come andrà, dunque, la diretta di questa settimana?

