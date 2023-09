Pronostico Grande fratello 2023, chi é eliminato alla 6a puntata?/ Giselda si salva e Vittorio a rischio

Grande fratello 2023, Giselda Torresan si salva e Vittorio Menozzi é a rischio: il pronostico di Il sussidiario.net

Nell’attesa per la sesta puntata di Grande fratello 2023, per la quale sono 5 i nominati al televoto, Giselda Torresan é l’immune e Vittorio Menozzi il secondo eliminato. O almeno questo é quanto si delinea in un pronostico a prima firma su Il sussidiario.net, con i dati alla mano dei risultati al sondaggio aperto tra le Instagram stories, che chiama l’occhio pubblico ad esprimere una preferenza tra i nominati al televoto, per il salvataggio da ogni rischio possibile, in particolare quello dell’eliminazione dal Grande fratello 2023.

Angelica in lacrime per Massimiliano Varrese dopo gli attacchi al Grande Fratello/ "Frecciatine continue..."

I cinque nominati, finiti al televoto per effetto delle nomination indicate alla quinta puntata di Grande fratello 2023 datata 25 settembre 2023, vede a rischio quindi i gieffini nip Vittorio Menozzi, Giselda Torresan, Arnold Cardaropoli e in più le due attrici vip Beatrice Luzzi e Grecia Colmenares. Nel pronostico che si delinea, in vista della sesta puntata di Grande fratello 2023, si preannuncia papabile immune -non nominabile al nuovo girone di nomination del gioco in quanto concorrente preferita del pubblico – Giselda Torresan, con il 40% dei voti, seguita al secondo posto da Beatrice Luzzi con il 23% dei voti. Sul terzo podio, habemus il nip Arnold Cardaropoli, quotato al 13% dei voti.

Massimiliano Varrese contro Heidi e Beatrice dopo la diretta del Grande Fratello/ "Mi ha rotto i cog*ni"

Vittorio Menozzi é il possibile secondo eliminato

In un ex aequo alla terza posizione c’é anche Grecia Colmenares, che ben oltre la popolarità raggiunta da attrice venezuelana di soap opera di successo, delude i fan con il 13 % dei voti. Quarto posto per Vittorio Menozzi, che in quanto meno favorito dal supporto del pubblico, con il 10% dei voti, si preannuncerebbe il papabile secondo eliminato di Grande fratello 2023.

Un pronostico che si configura dopo l’uacuta di scena dal Grande fratello del primo eliminato, Claudio Roma, che in un intervento a caldo post-reality rilascia delle dichiarazioni piuttosto sofferte a margine dell’uscita di scena dalla Casa più spiata d’Italia.

Claudio Roma: "In tugurio mi ero aperto, in Casa..."/ Lo sfogo del primo eliminato al Grande Fratello 2023

© RIPRODUZIONE RISERVATA