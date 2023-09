Pronostico Grande fratello 2023, sesta puntata/ Giselda Torresan immune e Arnold Cardaropoli é eliminato?

Grande fratello 2023, Arnold Cardaropoli é il secondo eliminato dal reality show?

Arnold Cardaropoli é il papabile eliminato e Giselda Torresan é la possibile preferita, tra i concorrenti gieffini, nella nuova e sesta puntata di Grande fratello 2023. O almeno questo é il pronostico che si configura, relativamente ai risultati di un sondaggio che il web apre tra le storie su Instagram, al punto di domanda che chiama i telespettatori ad esprimere una preferenza per il salvataggio, sul televoto di Grande fratello 2023 in corso.

Chiaramente é il contenuto della sesta puntata di Grande fratello 2023 -in onda in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity il 28 settembre 2023- a rendersi conferma o smentita dei risultati indicati dal sondaggio web relativamente ai preannunciati immune ed eliminato dal reality show.

Giselda Torresan potrebbe salvarsi alla sesta puntata di Grande fratello 2023 e…

La prova vede a rischio eliminazione i cinque nominati della quinta puntata, Giselda Torresan, Arnold Cardaropoli, Beatrice Luzzi, Vittorio Menozzi e Grecia Colmenares. E stando ai risultati del sondaggio web indicati da MondoTV24 sul televoto, il cui responso é previsto alla sesta puntata di Grande fratello 2023 datata 28 settembre 2023, Giselda Torresan é la possibile gieffina immune dal momento che vanta il 36% dei voti come preferita tra i nominati, per il consenso dell’occhio pubblico. Pari merito al secondo posto tra i nominati salvi dal televoto sarebbero la vip Beatrice Luzzi e Vittorio Menozzi per il 19% dei voti. Terza posizione per la vip Grecia Colmenares, con il 16% dei voti e la quarta e ultima posizione, secondo l’ordine di preferenze espressi dai telespettatori in vista della sesta puntata, é invece occupata dal mio Arnold Cardaropoli, con l’11% dei voti.

Pertanto, se Giselda si preannuncia la papabile immune dal nuovo girone di nomination, invece, Arnold potrebbe rivelarsi il secondo eliminato dal gioco della Casa più spiata d’Italia.

Questo, mentre il primo pronostico sul televoto indica…

