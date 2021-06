Pronostico Inghilterra Germania/ Tesser: “Match equilibratissimo!” (esclusiva)

Pronostico Inghilterra Germania, Tesser: si deciderà a centrocampo!

Big match imperdibile quello che si accenderà questa sera alle ore 18.00 a Wembley tra Inghilterra e Germania per gli ottavi di finale degli Europei 2020. Davvero una sfida ricca di storia e match dalle mille emozioni dunque, una classica, che potrebbe riservarci non pochi colpi di scena, tra gli inglesi di Southgate (che hanno chiuso da primi il girone D con ben sette punti) e i tedeschi di Loew, protagonisti nel gruppo “di ferro”, l’E, dove hanno ottenuto la qualificazione agli ottavi grazie al pari con l’Ungheria di pochi giorni fa. Ci attende davvero un incontro spettacolare e aperto per gli Europei e per presentarlo abbiamo sentito Attilio Tesser: eccolo in questa intervista esclusiva a ilsussidiario.net.

Probabili formazioni Svezia Ucraina/ Quote, Kulusevski titolare? (Europei 2020)

Che partita sarà? Una grande partita tra due grandi nazionali che hanno fatto la storia del calcio. Una partita equilibrata con un Inghilterra che ha vinto il suo girone dimostrando di essere in buona forma e avere qualcosa in più di una Germania finora non convincente.

Un vantaggio giocare in casa per l’Inghilterra? Un vantaggio importante anche se minimo anche perchè l’Inghilterra avrà il sostegno dei propri tifosi. D’altra parte la Germania è squadra esperta e compatta che non dovrebbe temere il tifo avversario.

LE PAGELLE FRANCIA SVIZZERA/ Euro 2020, gli elvetici fanno saltare il banco

Ancora Sterling il trascinatore dell’Inghilterra? Sterling finora ha segnato tutti i gol dell’Inghilterra confermando di essere un grande giocatore, un grande attaccante. Un calciatore molto importante che potrebbe essere risolutivo anche stasera.

Germania sottotono finora: pensa che potrà fare bene in questo match? Germania sottotono come abbiamo visto nel pareggio di 2 – 2 rimediato a fatica contro l’Ungheria ma Germania che in una partita secca potrebbe trovare le giuste motivazioni per fare molto bene. La sua compattezza, l’esperienza di alcuni suoi giocatori potrebbe essere determinante.

Pronostici Europei 2020/ Quote e previsioni per le partite (ottavi, 29 giugno)

Sanè potrebbe essere l’arma vincente dei tedeschi? Penso piuttosto a Muller, attaccante navigato e abituato alle grandi sfide. Potrebbe essere lui il match winner della Germania.

Dove si deciderà la partita? Chi prenderà il possesso del centrocampo potrebbe vincere questo match, chi gestirà quest’incontro potrebbe vincere questa partita.

Il suo pronostico su quest’incontro. Partita equilibrata, molto incerta. Per il pronostico vado controcorrente con una Germania che potrebbe trovare la forza di reagire e vincere con l’Inghilterra per puntare a fare degli Europei da protagonista.

Chi saranno le squadre favorite per vincere gli Europei? Dico innanzitutto Italia finora la sorpresa e la Francia, poi il Belgio e una tra la vincente dell’incontro tra Inghilterra e Germania.

(Franco Vittadini)



© RIPRODUZIONE RISERVATA