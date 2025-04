PRONOSTICO INTER BAYERN MONACO, PARLA GIANFRANCO BEDIN (ESCLUSIVA)

Ritorno dei quarti di finale di Champions League stasera a San Siro con Inter Bayern Monaco. Si parte dal successo 1-2 dell’andata a favore della squadra di Simone Inzaghi. Partita sempre difficile per il valore del Bayern nonostante le numerose assenze della squadra tedesca. Inter impegnata anche a difendere lo scudetto, viene dal 3–1 col Cagliari mentre il Bayern ha pareggiato 2-2 col Borussia Dortmund e resta sempre in testa alla classifica della Bundesliga. Incontro che potrebbe essere deciso dagli attaccanti, Thuram e Lautaro Martinez da una parte o Muller e Kane dall’altra. Per il pronostico Inter Bayern Monaco abbiamo sentito Gianfranco Bedin in questa intervista esclusiva per IlSussidiario.net.

Nel suo pronostico Inter Bayern Monaco, come vede questa partita? Partita difficile, da non sottovalutare per l’Inter contro un Bayern che è un’ottima squadra che rappresenta la mentalità tedesca, una formazione che non molla mai e non s’arrende in qualsiasi circostanza.

Thuram l’uomo in più dei nerazzurri? C’è Thuram, ma come dimenticare il capitano Lautaro Martinez, Dimarco e tutti i giocatori di una squadra che gioca sempre bene, gioca a grandi livelli da tempo.

Crede che l’Inter possa giocare una gara attendista? L’Inter giocherà da Inter, come ha sempre fatto in questi anni, non modificherà il suo atteggiamento in campo.

Teme un calo dei nerazzurri nel secondo tempo? Tutte le grandi squadre possono avere un calo, un momento difficile durante una partita.

Cosa ci sarà da temere del Bayern in questa partita? Oltre al fatto che il Bayern rappresenta bene la mentalità calcistica tedesca, c’è da dire che è un’ottima squadra, che vuole arrivare lontano come l’Inter e quindi sarà da affrontare con la massima concentrazione e attenzione.

Thomas Muller e Kane sorvegliati speciali? Muller è una bandiera del Bayern e del calcio tedesco, basta vedere l’urlo di esultanza del pubblico di Monaco quando è entrato in campo all’andata. Kane è un altro grande attaccante, che ha fatto più gol delle partite che ha giocato e non ci sono solo loro, c’è una grande squadra. Ci sono tanti giocatori da prendere in considerazione come Gnabry ad esempio.

Il suo pronostico Inter Bayern Monaco? Credo che l’Inter possa far bene, sono fiducioso che possa passare il turno. (Franco Vittadini)