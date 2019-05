Pronostico Inter Empoli/ Burgnich: Spalletti, conta solo vincere (esclusiva)

Una partita da dentro e fuori quella di stasera tra Inter ed Empoli, che si accenderà per la 38^ giornata di Serie A alle ore 20,30 allo stadio San Siro. Il club nerazzurro, di ritorno dal successo col Napoli, vanta nell’ultima giornata di campionato ed è a caccia della vittoria necessaria per ottenere in ogni caso la qualificazione in Champions League. L’Empoli in classifica dopo pure il poker contro il Torino, ha 38 punti, uno in più del Genoa e due meno di Fiorentina e Udinese e ancora non ha messo in cassaforte la salvezza. Sarà quindi una partita con la squadra di Spalletti favorita, ma che dovrà stare attenta e cercare di evitare sorprese clamorose. Per presentare Inter Empoli abbiamo sentito Tarcisio Burgnich; eccolo in questa intervista esclusiva a ilsussidiario.net.

Che partita sarà? Una partita importante per entrambe le squadre, con l’obiettivo della Champions per l’Inter e quello della salvezza per l’Empoli. In questi casi la squadra più forte parte nettamente favorita. C’ è il rischio però di incontrare una squadra che dia veramente tutto anche perchè giocare di fronte a una big dà degli ulteriori stimoli a quelli che già ci sono!

Che Inter si aspetta con l’Empoli? Un’Inter determinata, un’Inter che porti a casa il risultato, il successo. Non vorrei però che fossero condizionati dalla pressione che c’è in questi casi quando c’è un traguardo importante da raggiungere…

Icardi matchwinner dei nerazzurri? Vedremo, del resto tutti i giocatori dell’Inter sono di buona qualità tecnica e potrebbero tutti risolvere la partita.

Potrebbe giocare anche Lautaro Martinez con lui? Questa è una cosa che potrebbe succedere, poi vedremo se servirà mettere in campo due attaccanti per avere ragione della squadra di Andreazzoli.

Cosa potrebbe inventare Spalletti? In questi casi non si inventa niente, quella che conta è vincere…

Empoli in gran forma: quali problemi potrebbe creare all’Inter? L’Empoli avrà come obiettivo quello di ottenere i punti per la salvezza. Dipenderà anche da come la formazione toscana scenderà in campo. Dipenderà anche dal suo atteggiamento psicologico che potrebbe mettere in difficoltà la squadra di Spalletti.

Caputo il giocatore più pericoloso della squadra toscana? Anche qui sarà fondamentale vedere l’atteggiamento psicologico con cui i giocatori dell’Empoli scenderanno in campo.

Il suo pronostico su quest’incontro. Dico Inter, se la formazione nerazzurra non vincesse e fallisse l’obiettivo della qualificazione in Champions si aprirebbero veramente dei processi…

(Franco Vittadini)



© RIPRODUZIONE RISERVATA