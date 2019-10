Pronostico Inter Juventus/ Zoff: derby che vale doppio e i bianconeri… (esclusiva)

Oggi c’è il Derby d’Italia: questa sera alle ore 20.45 tra le mura di San Siro si accenderà Inter Juventus, sfida valida per la 7^ giornata di Serie A. Sarà quindi la prima “classica” di Conte sulla panchina nerazzurra e di Sarri su quella della Vecchia Signora: sarà pure scontro tra le migliori classificate del primo campionato italiano, che solo in settimana hanno pure sofferto in Champions league. Ricordiamo poi che i Nerazzurri sono ora leader con 18 punti e arrivano dal successo netto contro la Sampdoria: la Juventus è però subito dietro e torna a giocare dopo il 2-0 inferto alla Spal. Una sfida questa tutta da decifrare che potrebbe essere risolta da qualche invenzione di uno dei campioni delle due squadre, per esempio Lukaku o Cristiano Ronaldo. Per presentare Inter Juventus abbiamo sentito Dino Zoff: eccolo in questa intervista esclusiva a ilsussidiario.net

Che partita sarà? Una partita quest’anno dal valore doppio che varrà anche per i vertici del campionato, oltre che per il suo grande solito valore che ha sempre avuto.

Un incontro speciale per Antonio Conte? Direi che poi sarà la partita stessa che avrà valore più che l’ incontro speciale per Conte. Sarà il significato stesso di questo match che alla fine prevarrà su tutto.

Sarà Lautaro Martinez l’uomo in più dei nerazzurri? Potrebbero essere in tanti a risolvere l’incontro, per esempio c’è anche Lukaku in grado di fare la differenza.

Juve che potrebbe puntare sul contropiede? Credo che poi alla fine la Juve debba giocare al solito modo, da Juve come è abituata a fare.

Dove si deciderà l’incontro? In attacco, dovrebbero essere i due reparti offensivi delle due squadre a decidere l’esito dell’incontro.

Dybala o Higuain al fianco di Cristiano Ronaldo? Questa poi è una decisione che spetterà a Sarri che conosce meglio i giocatori che ha a disposizione.

Il suo pronostico su Inter Juventus. Vedo un pareggio o un successo della Juventus.

Ricorda un Inter Juventus in particolare che ha giocato? Diciamo che tutti gli Inter Juventus che ho giocato hanno avuto sempre un grande significato. Del resto poi è il Derby d’Italia, una partita veramente speciale, diversa dalle altre!

(Franco Vittadini)



