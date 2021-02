Pronostico Inter Lazio/ Orsi: “A Inzaghi basta il pari, ma Conte…” (esclusiva)

PRONOSTICO INTER LAZIO: LA PREVISIONE DELL’EX ORSI!

E’ Inter – Lazio il big match della 22^ giornata della Serie A in programma questa sera alle ore 20.45: una vera classica del calcio italiano e che pure metterà in palio tre punti quanto mai pesanti. Lo saranno per l’Inter di Conte, che smaltita l‘eliminazione dalla Coppa Italia, deve dimostrare di essere un grande club e subito rifarsi in vista del primo obbiettivo stagionale, che è lo scudetto. Non meno affamati di punti saranno però i biancocelesti di Inzaghi: dopo anche la vittoria strappata col Cagliari, la squadra della Capitale registra alle spalle un trend eccezionale di successi, che deve essere riconfermato. L’impresa contro la Beneamata, questa sera, non sarà chiaramente facile e sicuramente ci attenderà un match vivace, tutto da vivere a San Siro. Per presentare questa sfida della Serie A abbiamo sentito Fernando Orsi: eccolo in questa intervista esclusiva a ilsussidiario.net.

Che partita sarà? Una partita difficile per l’Inter che dovrà assolutamente vincere. La Lazio è in grande forma, visto che ha ritrovato tutti i suoi effettivi e potrebbe veramente mettere in difficoltà la formazione di Conte.

Quanto pesa l’eliminazione in Coppa Italia per l’Inter? Molto perchè è il secondo obiettivo sfumato della stagione dell’Inter e questo sicuramente pesa molto per la squadra nerazzurra che non potrà più sbagliare a questo punto.

Eriksen dall’inizio? Eriksen è un giocatore di grande qualità tecnica, un giocatore di ottimo valore. Vedremo poi se Conte deciderà di metterlo in campo.

Lazio in grande forma: si attende una grande prova della squadra di Simone Inzaghi? Mi attendo un’ottima partita con una Lazio pronta anche a fare l’incontro come fanno sempre le squadre di Simone Inzaghi. Del resto se la Lazio si chiudesse in difesa sarebbe molto pericoloso con attaccanti come Lukalu, Lautaro Martinez.

Se la Lazio vincesse rientrerebbe nel discorso scudetto? Credo proprio di sì, soprattutto se continuasse a vincere e a infilare magari un lotto di undici successi consecutivi per esempio.

E in caso di risultato diverso… Non sarebbe ideale per l’Inter che ha tutto da perdere in questa partita. La Lazio potrebbe essere soddisfatta anche col pareggio. Il suo obiettivo è il quarto posto e in ogni caso il campionato è lungo e potrebbe veramente ancora sognare in grande…

Il duello Brozovic – Luis Alberto a centrocampo potrebbe essere determinante? Fermare Luis Alberto non è mai facile. E’ un cervello del centrocampo della Lazio, senza dimenticare poi che c’è sempre Milinkovic Savic e un Immobile che ogni partita riesce sempre a segnare un gol…

Una Lazio comunque rigenerata in questa parte del campionato… Una Lazio che dopo la prima parte del campionato sta trovando una grande forma. Una prima parte del campionato contrassegnata per la formazione biancoceleste dal covid. Ora con la squadra completa si stanno vedendo ottimi risultati.

Il suo pronostico su quest’incontro. Metto una tripla in un incontro dove potrebbe succedere veramente di tutto.

(Franco Vittadini)



© RIPRODUZIONE RISERVATA