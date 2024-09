PRONOSTICO INTER MILAN, PARLA GIANFRANCO BEDIN (ESCLUSIVA)

Il primo derby Inter Milan della stagione di serie A si gioca domani sera a San Siro: 8 punti per i nerazzurri, 5 per i rossoneri in campionato, con le due squadre che arrivano a questa partita in mondo diverso. Inter col morale alto dopo il pareggio 0-0 in casa del Manchester City. Milan divorato dalle polemiche dopo il difficile inizio di stagione e la sconfitta in Champions a Milano 1-3 col Liverpool. L’Inter dopo 6 successi consecutivi nel derby vorrà continuare questa striscia di successi; il Milan invece darà tutta per interromperla. Un’altra sconfitta aprirebbe scenari con la panchina di Fonseca sempre più a rischio. Per il pronostico Inter Milan abbiamo sentito Gianfranco Bedin, storica bandiera nerazzurra, in questa intervista esclusiva per IlSussidiario.net

Diretta/ Manchester City Inter (risultato finale 0-0): nerazzurri d'acciaio! (Champions, 18 settembre 2024)

Nel suo pronostico Inter Milan, che partita sarà? Il derby è sempre il derby, partita speciale che sfugge a ogni pronostico, può sempre succedere di tutto. E’ vero che l’Inter viene da 6 successi consecutivi col Milan ma è una partita che non si può prevedere fino in fondo. E’ un derby.

L’Inter viene dal pareggio con Manchester City, giocherà questo derby col morale alto? L’Inter ha fatto una grande partita col Manchester City, tutti i giocatori hanno giocato bene. Il City è una delle squadre migliori del mondo. Abbiamo avuto anche le nostre occasioni da gol. Certo ci presentiamo a questo derby col morale molto alto.

Formazioni Manchester City Inter/ Quote: Inzaghi con i big (Champions League, 18 settembre 2024)

Sarà la rinascita di Lautaro Martinez? Lautaro è un grande attaccante, un grande giocatore, sicuramente tornerà quello che conosciamo. Non penso che si possa mettere in discussione uno come lui!

Che Milan si aspetta soprattutto dopo gli ultimi risultati? Un Milan che dopo gli ultimi sei derby persi non giocherà al 98% ma al 100% per ottenere un risultato importante. Sarà come un leone ferito che darà veramente tutto in campo!

Potrebbe essere Pulisic l’uomo in più, l’uomo squadra del Milan? Non credo, il Milan è forte in tanti giocatori, specialmente nei soliti che possono decidere la partita come Leao, Theo Hernandez sicuramente tra i più determinanti della formazione rossonera.

Diretta/ Monza Inter (risultato finale 1-1): Dumfries risponde a Dani Mota! (Serie A, 15 settembre 2024)

Come vede la sfida delle panchine tra Simone Inzaghi e Fonseca? Sono tutti e due allenatori di valore tecnico che interpretano il calcio in modo diverso. Fonseca è un allenatore che ha dimostrato la sua bravura nella sua carriera. Simone Inzaghi ha già raggiunto grandi risultati, sta crescendo, ha la fiducia della società. E’ un grande allenatore.

Il suo pronostico su Inter Milan? 1-X-2.

Andrà allo stadio domani sera? Certamente e soffrirò tanto. Quando giocavo nella Grande Inter mi scaricavo in campo, tirando fuori tutta l’adrenalina nelle partite. Il Mago Helenio Herrera tra l’altro non era allenatore che ci stressava, ci lasciava giocare, ci lasciava tranquilli. Sarà peggio vedere la partita dallo stadio, soffrire fino in fondo: è sempre il derby, una partita non uguale alle altre… (Franco Vittadini)