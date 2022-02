Pronostico Inter Milan/ Mazzola: “Questo derby si deciderà in difesa” (esclusiva)

PRONOSTICO INTER MILAN: IL PUNTO DI SANDRO MAZZOLA

Potrebbe essere l’ultimo passaggio per lo scudetto per il Milan questo derby. La sfida Inter Milan si giocherà stasera alle ore 18:00 presso lo stadio Giuseppe Meazza in San Siro, e vede i nerazzurri partire favoriti in questo confronto. 53 i punti per la formazione di Simone Inzaghi che deve recuperare l’incontro di Bologna e dunque potrebbe andare in fuga vincendo questa partita, mentre sono 49 per quella di Stefano Pioli che, dopo aver clamorosamente perso in casa contro lo Spezia, ha pareggiato sempre a domicilio contro la Juventus, lasciando per strada 5 punti e mancando così l’aggancio o anche il sorpasso in vetta.

Ci si aspetta chiaramente la grande sfida dei due reparti offensivi: da parte dell’Inter Lautaro Martinez e Dzeko, da parte del Milan invece Rafael Leao e Ibrahimovic – anche se lo svedese non è certo al top della condizione fisica – ma naturalmente questo derby sarà ben altro, anche per esempio le invenzioni dei due allenatori pronte a scombinare i piani della vigilia. Per presentare questo derby, per un pronostico su Inter Milan, abbiamo sentito Sandro Mazzola. Eccolo in questa intervista a ilsussidiario.net.

Che partita sarà questa Inter Milan? Vedo un’Inter favorita, al di là di quello che si dice in giro che la squadra nerazzurra potrebbe subire dal Milan e perdere. Non credo proprio che la formazione rossonera possa vincere.

Quanto conterà Brozovic nell’economia del gioco dell’Inter? Brozovic è uno che sa gestire il pallone, sa sempre come muoversi e avere una grande visione di gioco. Nell’economia dell’Inter è un calciatore veramente importante!

Lautaro Martinez matchwinner per i nerazzurri? Si pensa ma non si dice, anche se poi potrebbe essere proprio lui il matchwinner di quest’incontro.

Per il Milan ultimo passaggio per lo scudetto? Sicuramente se il Milan dovesse perdere i punti di distacco potrebbero diventare tanti e il Milan potrebbe perdere fiducia.

Rafael Leao potrà decisivo per i rossoneri? Leao è un calciatore che mi piace, ha velocità, stile di gioco importanti. In certe movenze mi ricorda anche Jair, ma per certi aspetti somiglia anche a Recoba.

Dove si deciderà il derby? In difesa, e in questo senso l’Inter ha una difesa più forte del Milan.

Il pronostico su Inter Milan? Vedo un successo dell’Inter.

Chi è la vera rivale dell’Inter nella lotta scudetto? Per me è il Napoli la rivale dell’Inter per lo scudetto.

(Franco Vittadini)



