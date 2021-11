Pronostico Inter Napoli/ Bagni: “Attenzione a Di Lorenzo e Insigne…” (esclusiva)

Pronostico Inter Napoli, Bagni: importante anche per la classifica!

Dopo la sosta per gli impegni della Nazionale, ecco che riparte la Serie A e pure subito oggi per la 13^ giornata si accende la super sfida tra Inter e Napoli. Spalletti torna dunque a San Siro con l’obiettivo di fare il colpaccio contro i nerazzurri e chissà che riesca a dare seguito all‘ottima striscia di risultati positivi, che mantiene pure gli azzurri sempre al primo posto della classifica. Di certo ci sarà da lottare contro l’Inter: Inzaghi dopo il pareggio con il Milan, prima dello stop, vuole ripartire e andare all’attacco delle capoliste del campionato. La voglia di mettere alle corde i primi indiziati allo scudetto è grande, ma chissà che ci dirà il campo questa sera. Per presentare questa classica abbiamo sentito Salvatore Bagni: eccolo in questa intervista esclusiva a ilsussidiario.net.

Pronostico Inter Napoli, che partita sarà? Una partita importante per entrambe le formazioni, una partita ricca di significato, di grande valore per Inter e Napoli.

Per l’Inter vincere per riaprire il campionato? Per l’Inter questa partita sarà fondamentale per il suo futuro, nel caso infatti dovesse perdere dovrebbe abbandonare i sogni scudetto.

Potrebbe essere Perisic l’uomo partita? Non credo che Perisic possa risolvere a favore dell’Inter l’andamento di quest’incontro. Non penso che possa essere un giocatore decisivo per la formazione nerazzurra.

Dove si deciderà quindi questo match… Sulla fascia tra lo stesso Perisic e Di Lorenzo. In questo senso vedo meglio Di Lorenzo.

Che Napoli si attende a Milano? Il solito Napoli, il Napoli deciso a imporre il suo gioco, il suo calcio. Un Napoli che non perderà sicuramente la sua identità di squadra.

Insigne un giocatore sopravvalutato… No assolutamente, Insigne è e resta un campione, un grande giocatore.

Il suo pronostico su Inter Napoli. Penso proprio che sia il Napoli a vincere questa sfida, a vincere contro l’Inter.

