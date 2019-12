Pronostico Inter Spal/ Burgnich: Estensi sempre pericolosi ma Conte…(esclusiva)

Impegno casalingo a San Siro oggi alle ore 15.00 nella 14^ giornata di Serie A per Conte con la sfida tra Inter e Spal. Dopo l’esaltante successo di Praga contro lo Slavia Praga nel quinto turno di Champions league, vedremo se la formazione di Conte saprà confermarsi anche in campionato, magari offrendo un’altra prestazione di alto livello tecnico. Dall’altra parte ci sarà però una Spal alla ricerca di punti importanti per la sua classifica dopo il pari col Genoa: la squadra estense sa giocare bene al calcio, con un ottimo allenatore come Semplici. Per presentare Inter Spal per la Serie A abbiamo sentito Tarcisio Burgnich: eccolo in questa intervista esclusiva a ilsussidiario.net.

Che partita sarà? Una partita da affrontare nel modo giusto perchè la Spal è sempre squadra che gioca ottimo calcio. L’Inter non dovrà correre il rischio di scendere in campo pensando di avere già vinto!

Inter caricata però dal successo di Champions, pronta a fare spettacolo… Credo che la prima cosa sia ottenere un risultato positivo, Semplici sa disporre in modo ideale la Spal. I suoi giocatori sono capaci di aggredire, di contrastare sempre gli avversari. Non è facile affrontare la formazione emiliana.

Ranocchia potrebbe partire titolare? Credo che la cosa poi sia possibile nell’ambito di una rotazione, di un turnover dei giocatori nerazzurri.

Un giudizio sulla coppa Lautaro Martinez-Lukaku. Sono forti, l’hanno dimostrato anche a Praga, danno molto affidamento nel reparto offensivo nerazzurro.

Quante possibilità dà alla formazione di Conte di vincere lo scudetto? C’è da dire che l’Inter è forte ma deve sempre misurarsi con una Juve che è veramente ad alti livelli. Non sarà facile superarla.

Che Spal si attende a San Siro? Una Spal che giochi molto coperta, con un calcio di contenimento per bloccare le azioni della squadra di Conte. Magari le motivazioni potrebbero aiutare un’Inter in lotta per lo scudetto e la Spal in lotta per la salvezza. Un obiettivo per la formazione nerazzurra molto più importante…

Potrebbe essere Kurtic l’uomo in più della Spal? I giocatori sloveni sono dotati di fantasia, sono anche superiori a livello tecnico di quelli italiani. Del resto sono definiti i “brasiliani d’Europa”. Mancano però un po’ di grinta e continuità rispetto ai nostri, un po’ il loro limite a livello calcistico.

Il suo pronostico su Inter Spal. Credo in ogni caso che l’Inter possa far sua quesa partita.

(Franco Vittadini)



