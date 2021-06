Pronostico Italia Austria/ Cuccureddu: “Serve attenzione: con Verratti..” (esclusiva)

PRONOSTICO ITALIA AUSTRIA, CUCCUREDDU: PARTITA COMPLICATA

Ed è Italia – Austria la partita valida per gli ottavi di finale degli Europei, in programma questa sera alle ore 21.00 a Wembley. Dopo una fase a gironi da urlo, la nazionale di Mancini approda dunque al tabellone finale da gran favorita, ma contro gli austriaci di Foda non possiamo dare nulla per scontato.

La squadra biancorossa dopo tutto è formazione sempre ostica, in grado di eliminare l’Ucraina di Shevchenko e certo oggi non si risparmierà. Un Italia – Austria da affrontare quasi che fosse una partita a scacchi. Per presentare la sfida degli Europei abbiamo sentito Antonello Cuccureddu: eccolo in questa intervista esclusiva a ilsussidiario.net.

Che partita sarà? Una partita diversa dalle altre, considerata l’importanza, il valore, l’avversario che incontreremo da giocare con assoluta concentrazione in ogni caso.

I giorni di sosta un problema per gli azzurri… No direi proprio di no perchè serviranno a dare fiato agli azzurri, a poter preparare al meglio quest’incontro.

Verratti o Locatelli nell’undici titolare? Penso che dovrebbe giocare Verratti che dovrebbe garantire maggiore creatività alla nazionale di Mancini.

Sarà ancora Immobile il nostro matchwinner? Speriamo che sia così, che anche stavolta possa essere decisivo e portare l’Italia al successo.

Cosa potrebbe inventare Mancini per questa partita? Niente se non quello di mettere in campo l’Italia nel modo migliore. Poi saranno i giocatori a dover fare un ottimo incontro, saranno loro come al solito i protagonisti della partita.

Che Austria si attende, come giocheranno i nostri avversari? Nessuno a questi Europei parte mai mai per difendersi. Poi dipende sempre dall’avversario che incontri. In ogni caso l’Austria è una buona squadra con buone individualità, capace di giocare un ottimo calcio.

Alaba punto di riferimento dell’Austria? Sicuramente Alaba è un giocatore molto forte, punto di riferimento di questa formazione. Ma non c’è solo lui, c’è Arnautovic per esempio, è un’Austria molto dotata dal punto di vista tecnico.

Il suo pronostico su quest’incontro. Siamo italiani e speriamo ovviamente che vinca l’Italia, non dimenticando sempre di non sottovalutare i nostri avversari. Siamo del resto arrivati alla fase cruciale degli Europei in cui ci giocheremo tutte le nostre chances di fare bene. Ogni incontro sarà decisivo e speriamo che sia sempre una grande Italia…

(Franco Vittadini)



