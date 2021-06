Pronostico Italia Galles/ Novellino: “Azzurri superiori” (esclusiva)

PRONOSTICO ITALIA GALLES, NOVELLINO: ABBIAMO ESPRESSO IL MIGLIOR GIOCO!

Incontro conclusivo del girone A, Italia Galles si gioca stasera alle ore 18 allo stadio Olimpico per gli Europei 2020. Azzurri già qualificati agli ottavi di finale in virtù dei due successi contro la Turchia nella partita inaugurale e poi anche contro la Svizzera, sempre per 3-0. Britannici a un passo dalla qualificazione dopo il pareggio 1-1 con la Svizzera e il successo 2-0 con la Turchia.

Gli azzurri di Roberto Mancini finora hanno impressionato e il primo posto è a un passo, ma bisognerà stare attenti ad Aaron Ramsey e Gareth Bale, i due giocatori più forti dei Dragoni. L’Italia sta cominciando a pensare in grande, per ora però presentiamo Italia Galles con le parole di Walter Novellino in questa intervista esclusiva per IlSussidiario.net.

Italia Galles che partita sarà? Una partita con l’Italia favorita sul Galles. L’Italia è stata superiore secondo me fino a questo momento a tutte le altre squadre, anche alla Francia. Ha espresso il miglior gioco. Anche se il Galles non sarà da sottovalutare perchè è sempre un ottima formazione.

Locatelli è il giocatore sorpresa di questi Europei? Locatelli ha fatto già bene col Sassuolo, del resto la Juventus lo vuole, lo sta seguendo. Sta dimostrando in questo momento in Nazionale di essere veramente forte.

Come leggere Italia Galles, la miglor qualità tecnica degli azzurri contro la velocità e il dinamismo del Galles? L’Italia ha notevole capacità di possesso palla e capacità di portare i suoi uomini e il pallone in area di rigore. Il Galles punta molto sul dinamismo, sul suo ritmo. Credo che sia anche l’occasione per Mancini di effettuare dei cambi.

Dove potrà arrivare l’Italia? Niente adesso le è precluso, può fare grandi cose. Poi saranno importanti gli accoppiamenti, le squadre che ci troveremo di fronte nei prossimi turni.

Cosa temere del Galles? Temere niente, rispettare certamente una buona squadra che dovrà affrontare un’Italia più forte, anche se il Galles sarà certamente alla ricerca della qualificazione agli ottavi.

Bale o Ramsey, chi è più decisivo nella formazione britannica? Li conosciamo tutti e due, Bale sta crescendo sempre più, sta confermando le sue grandi qualità.

Il suo pronostico su Italia Galles? Vedo un’Italia favorita e pronta a vincere contro il Galles. (Franco Vittadini)

