Pronostico Italia Inghilterra donne: Patrizia Panico ci presenta in esclusiva la semifinale degli Europei 2025, con ottimismo per le Azzurre

PRONOSTICO ITALIA INGHILTERRA DONNE, PARLA PATRIZIA PANICO (ESCLUSIVA)

Un appuntamento con la storia quello di stasera alle 21.00 a Ginevra con Italia Inghilterra donne. Era dal 1997 che le azzurre non andavano in semifinale agli Europei di calcio femminile: allora fu argento. Stavolta l’Italia ha sconfitto ai quarti la Norvegia 2–1, mentre l’Inghilterra ha battuto ai rigori la Svezia.

Una partita difficile sulla carta contro le seconde degli ultimi Mondiali e campionesse europee in carica, ma l’Italia ci sta abituando ai grandi risultati, magari con qualche invenzione di Caruso o i gol di Girelli, per vincere la sfida con l’Inghilterra. Per il pronostico Italia Inghilterra donne abbiamo sentito Patrizia Panico, una delle più grandi giocatrici del nostro calcio, in questa intervista esclusiva per IlSussidiario.net.

Si aspettava questa semifinale della nostra Nazionale? La speranza certamente c’era di fare bene e arrivare così lontano, ma poi vedere l’Italia in semifinale è stato veramente bello, gratificante.

Nel suo pronostico Italia Inghilterra donne come vede la partita? Difficile certamente perché l’Inghilterra è una grande squadra, vice-campionesse del mondo e campionesse europee in carica. Ma è una partita secca e tutto può succedere.

L’Italia quindi si giocherà fino in fondo le chance di vincere? L’Italia ha saputo battere la Norvegia che veniva da un girone eliminatorio con tre vittorie tutte molto convincenti, una formazione molto forte. Penso quindi che Italia e Inghilterra abbiano il 50% di possibilità di andare in finale.

La fantasia di Cantore in questo senso potrebbe essere decisiva? Cantore è una giocatrice molto forte, di grande qualità e talento, con alcuni grandi momenti di calcio, come i due che ci ha regalato con la Norvegia, il secondo l’assist all’89’ per il gol di Girelli.

Andrà la prossima stagione a giocare in America… È importante per il nostro calcio che Cantore vada a giocare negli States. Ci ero andata anch’io ma a fine carriera. Negli Stati Uniti il calcio è lo sport femminile più popolare e c’è un numero di praticanti incredibile, è ideale per portarci il calcio italiano.

Aspettiamo i gol di Girelli per questa sfida? Anche Girelli potrebbe essere decisiva con l’Inghilterra, è un’attaccante fortissima, potrebbe essere il matchwinner di questa semifinale.

Potrebbe essere importante anche qualche mossa tattica di Soncin? L’Italia ha in panchina tante giocatrici valide, in grado di entrare e aiutare la nostra Nazionale in questa partita.

Su cosa potrebbe puntare l’Inghilterra? È una nazionale di grande qualità, ma l’Italia avrà tutti i modi per poterla contrastare, magari con le sue ripartenze spesso micidiali.

Nel suo pronostico Italia Inghilterra donne chi vincerà? Credo che sia difficile fare un pronostico, ma l’Italia ha tutte le chance per poter arrivare in finale.

La Nazionale in ogni caso sta creando popolarità, share alto in tv, tanto interesse, tante ragazze che innamorandosi di questo sport potrebbero volerlo praticare… Al di là dei risultati, come era successo ai Mondiali 2019, serve continuare negli investimenti e nella valorizzazione del calcio femminile italiano che possano permettere un continuo miglioramento di questo sport nel nostro Paese. (Franco Vittadini)