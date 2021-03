Pronostico Italia Irlanda del nord/ Rampulla: “Azzurri superiori” (esclusiva)

Prima partita per le qualificazioni ai Mondiali del Qatar 2022: questa sera alle ore 20.45 l’Italia se la vedrà contro l’Irlanda del nord tra le mura dell’Ennio Tardini e davvero non vediamo l’ora di rivedere in campo i ragazzi di Mancini. Iscritti nel girone C, assieme a Svizzera, Lituania e Bulgaria, per gli azzurri l’impresa di strappare un pass per la prossima competizione iridata non pare impossibile, ma certo servirà partire bene, già dall’incontro di oggi. Questa sera infatti l’Italia non può cadere nell’errore di sottovalutare l’agonismo e il calcio fisico dell’Irlanda del Nord, che pure non è tra i peggiori spauracchi nel gruppo. Per presentare questa prima sfida mondiale, tra Italia e Irlanda del Nord, abbiamo sentito Michelangelo Rampulla: eccolo in questa intervista esclusiva a ilsussidiario.net.

Diretta/ Portogallo Azerbaijan (risultato finale 1-0) streaming: lusitani di misura

Che partita sarà? Una partita alla portata dell’Italia che ritengo superiore all’Irlanda del Nord, anche per la presenza di giocatori, di calciatori dalla qualità tecnica migliore.

Come vede il nostro girone, Svizzera cliente più difficile… In effetti, la Svizzere è una squadra veramente forte, quella che potrebbe metterci maggiormente in difficoltà. Dovremmo lottare con lei per il passaggio del turno ma credo che ce la potremo fare.

Diretta/ Francia Ucraina (risultato finale 1-1) streaming tv: Sheva ferma i Bleus!

Chiesa l’uomo in più dell’Italia in questo confronto? Chiesa è grande forma in questo momento, ma non trascurerei Barella e Verratti altri giocatori di notevole talento.

Come pensa che interpreteranno questo match gli azzurri? Credo proprio che l’Italia voglia fare la partita, voglia fare lei quest’incontro.

In che modo l’Irlanda del Nord potrebbe metterci in difficoltà? L’Irlanda del Nord fa parte di quelle squadre anglosassoni, nordeuropee che privilegiano da sempre un calcio molto fisico, molto atletico. E credo che sarà così anche questa volta.

Irlandesi in campo solo per il pareggio. No non è non è nella mentalità delle nazionali anglosassoni scendere in campo per il pareggio. Sono squadre che quando giocano puntano sempre alla vittoria…

RISULTATI QUALIFICAZIONI MONDIALI, CLASSIFICHE/ Pari Francia, Portogallo a fatica!

Il suo pronostico su quest’incontro. Penso che l’Italia possa portare a casa i tre punti.

Come vede la qualificazione dell’Italia a Qatar 2022? Ce la giocheremo con la Svizzera, ma penso che dovremmo farcela alla fine. Me lo auguro naturalmente, dimenticando così l’ultima eliminazione agli scorsi Mondiali…

(Franco Vittadini)



© RIPRODUZIONE RISERVATA