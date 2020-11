Pronostico Italia Polonia/ Zoff: “Azzurri favoriti, Belotti mi piace” (esclusiva)

PRONOSTICO ITALIA POLONIA: LA PREVISIONE DI DINO ZOFF

Una partita importante per decidere la supremazia nel girone di Nations League che si avvicina al momento decisivo: Italia Polonia si gioca stasera alle ore 20.45 al Mapei Stadium di Reggio Emilia e vedrà un’Italia decimata dalle tante assenze a causa del Covid, problema che d’altronde non riguarda certamente solo gli Azzurri. La posta in palio comunque è alta, sarà un incontro quindi da affrontare con la massima concentrazione contro la Polonia del fuoriclasse Robert Lewandowski, dopo il pareggio dell’andata che lascia in bilico anche la qualificazione alla Final Four della competizione. Per presentare questa sfida Italia Polonia abbiamo sentito una leggenda azzurra come Dino Zoff in questa intervista esclusiva per IlSussidiario.net.

Italia Polonia che partita sarà? Una partita che vedrà l’Italia favorita contro una buona Polonia, un’Italia che in ogni caso dovrebbe avere ragione dei nostri avversari.

Si aspetta un incontro d’attacco da parte dell’Italia? Credo che l’Italia possa giocare come fa sempre.

Berardi e Locatelli “padroni di casa” per portare in alto gli azzurri con Belotti? Vedremo chi giocherà, quale formazione verrà messa in campo. Certamente Belotti è bravo, un attaccante molto valido.

Lewandowski punto di forza dei nostri avversari, un giudizio su questo campione? I numeri parlano a suo favore, ha sempre dimostrato nella sua carriera di essere un grande calciatore. Vedremo poi se la Polonia vorrà sfruttarlo per puntare sul contropiede.

Il suo pronostico su Italia Polonia? L’Italia alla fine dovrebbe vincere, avere ragione della Polonia. (Franco Vittadini)



