Pronostico Italia Spagna/ Dossena: “Azzurri superiori e Chiesa…” (esclusiva)

Una partita per sognare: questa sera a Wembley alle ore 21.00 si accenderà la sfida tra Italia e Spagna, match che mette in palio il primo biglietto per la finale degli Europei 2020. L’attesa è dunque grande: da una parte gli azzurri che hanno sconfitto il Belgio di Lukaku, ma che pure hanno perso un grande protagonista di questo cammino come è Spinazzola; contro le Furie Rosse di Luis Enrique, che a fatica ha invece superato la Svizzera e solo ai calci di rigore ai quarti. L’incontro ovviamente si annuncia bollente e certo l’atteggiamento mentale oggi sarà fondamentale. Per presentare Italia – Spagna, semifinale degli Europei 2020, abbiamo sentito Beppe Dossena: eccolo in questa intervista esclusiva a ilsussidiario.net.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA SPAGNA/ Quote: Chiesa vs Unai Simon

Che partita sarà? Una partita in cui l’Italia dovrebbe essere sulla carta superiore. Bisognerà però stare attenti alla Spagna che è squadra giovane di buona qualità tecnica abituata ai grandi confronti e non certo facile da superare.

Sarà ancora Chiesa il nostro uomo in più… Direi che sarà la squadra nel suo assieme l’elemento determinante dell’Italia. Una squadra che se gioca come sa, sa essere sempre di grande valore.

Probabili formazioni Inghilterra Danimarca/ Diretta tv: pochissimi dubbi

Italia pronta a fare la partita o a giocare di rimessa? L’Italia ormai ha una sua identità, sa fare la partita, giocare di rimessa a secondo delle situazioni, nel miglior modo possibile.

Spagna come al solito che punterà sul possesso del pallone? La Spagna è cambiata ultimamente nel suo modo di giocare, anche è sempre nel suo DNA questa sua caratteristica di gioco.

Morata punto di forza della squadra iberica? C’è Morata, ma c’è anche un gruppo di giovani, di giocatori che fanno di questa nazionale una formazione molto forte.

Il duello Verratti – Busquets potrebbe decidere questa semifinale? No non credo proprio che il risultato di questa partita possa dipendere da questi due giocatori.

Pronostici Europei 2020/ Quote e previsioni per la semifinale Italia Spagna

E come vede il duello delle panchine? Sia Mancini che Luis Enrique hanno fatto un ottimo lavoro con la Spagna che dopo le prime difficoltà è uscita molto bene in questi Europei.

Il suo pronostico su Italia Spagna. Spero naturalmente che l’Italia possa vincere e arrivare a questa finale degli Europei.

(Franco Vittadini)



© RIPRODUZIONE RISERVATA