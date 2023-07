Pronostico Jannik Sinner – Novak Djokovic (Semifinale Wimbledon 2023)/ “30% di chance per l’italiano…”

Semifinale Wimbledon 2023: il pronostico di Corrado Barazzutti e Paolo Bertolucci

In questo momento le ore staranno passando molto lentamente per uno dei massimi rappresentanti del tennis italiano. Jannik Sinner domani affronterà Novak Djokovic in una storica semifinale di Wimbledon; occasione ghiotta per staccare il pass per la finale del grande slam. Per il connazionale la voglia di riscattarsi dopo la disfatta di Parigi è tanta; altrettante saranno le motivazioni del serbo che ha tanta voglia di portare a casa il quinto titolo di Wimbledon consecutivo.

Come riporta Il Fatto Quotidiano, per la semifinale Wimbledon 2023 di domani – venerdì 14 luglio – tra Jannik Sinner e Novak Djokovic si sono espressi con pronostici e valutazioni due ex tennisti italiani. Paolo Bertolucci e Corrado Barazzutti hanno offerto le proprie impressioni sul match con Adnkronos. “Faccio fatica a dargli più del 30% di chance… Non è una partita equilibrata. A Djokovic interessa solo il Grande Slam, l’ha sfiorato due anni fa e ci prova quest’anno, due Slam li ha già vinti e l’erba è il suo campo”. Questo il parere di Bertolucci – riportato da Il Fatto Quotidiano – che vede dunque Jannik Sinner piuttosto sfavorito nel confronto con il serbo.

Semifinale Wimbledon, Jannik Sinner – Novak Djokovic: “Tutti si aspettano che diventi il numero uno…”

Sempre Paolo Bertolucci nell’analisi con l’Adnkronos ha aggiunto: “Jannik Sinner deve giocare al massimo delle proprie possibilità e sperare che il camaleonte Djokovic incappi in una giornata meno brillante”. Dunque, a suo dire il tennista italiano deve dare il massimo sperando che lo stesso non faccia il suo avversario. Alle poche speranze che si evincono da suo giudizio, aggiunge però una velata speranza per Jannik Sinner: “… Certo che se la può giocare ma devono incastrarsi una marea di cose, in una partita può succedere di tutto. Abbiamo visto bene Sinner ma altrettanto bene Djokovic: lui ha già centrato due slam e questo di Wimbledon è quello che appare più probabile“.

A differenza del collega – come riporta Il Fatto Quotidiano – nell’analisi e pronostico di Corrado Barazzutti per l’Adnkronos si evince maggiore speranza. “Sinner ha già dimostrato di essere un fuoriclasse e contro questi big è andato sempre molto vicino. Deve esprimere queste sue qualità e giocare il suo miglior tennis… Ha il potenziale per battere chiunque“. Lo sportivo ha però aggiunto: “… Dall’altro lato Djokovic è ancora più motivato, cerca di allungare il passo rispetto a Nadal per vincere più Slam di lui”. In conclusione però, Corrado Barazzutti lancia un grande augurio per Jannik Sinner: “Tutti si aspettano che Sinner diventi il numero uno ed è il momento di cominciare a farlo“.











