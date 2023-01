Pronostico Juventus Atalanta/ Cuccureddu: “Reagire subito!” (esclusiva)

PRONOSTICO JUVENTUS ATALANTA: IL PUNTO DI ANTONELLO CUCCUREDDU

Juventus Atalanta sarà la partita del riscatto per la Vecchia Signora che viene dalla sconfitta per 5-1 di Napoli? Attenzione a un’Atalanta che ha surclassato 8-2 la Salernitana, le due squadre si affronteranno stasera alle 20,45 a Torino per un incontro che promette spettacolo e si spera tanti gol. Da una parte la formazione bianconera che potrebbe attaccare fin dai primi minuti, dall’altra l’Atalanta che sa mettere sul piatto grande qualità e velocità. Per il pronostico su Juventus Atalanta abbiamo sentito Antonello Cuccureddu in questa intervista esclusiva per IlSussidiario.net.

Nel suo pronostico di Juventus Atalanta, che partita sarà? Una partita importante per una Juventus che viene dalla sconfitta di Napoli e dovrà dimostrare il suo valore contro un’ottima squadra come l’Atalanta.

Juventus in crisi, quali obiettivi restano per questo campionato? Quelli di inizio campionato, provarci ancora per lo scudetto se possibile, o almeno qualificarsi per la Champions League.

A fine stagione Allegri se ne andrà se fallirà gli obiettivi? Vedremo quello che succederà…

Di Maria sarà l’uomo più importante dei bianconeri? Sono tutti importanti i giocatori della Juventus.

Si aspetta che tipo di partita in Juventus Atalanta? Una Juventus che attaccherà alla grande, ma non bisogna dimenticare che anche l’Atalanta ha degli attaccanti molto forti, che potrebbero mettere in difficoltà la difesa bianconera.

Atalanta inoltre in piena forma, che partita si aspetta dai bergamaschi? La solita Atalanta che tutti conosciamo, che vediamo giocare in tutto il campionato.

Il suo pronostico su Juventus Atalanta? La Juventus dovrà riscattarsi dopo la batosta di Napoli, serve un riscatto immediato. (Franco Vittadini)











