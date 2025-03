PRONOSTICO JUVENTUS ATALANTA: PARLA MICHELANGELO RAMPULLA (ESCLUSIVA)

Grande incontro stasera alle 20,45 all’Allianz Stadium, Juventus Atalanta. La Juventus si è rilanciata nella corsa scudetto dopo il successo con l’Hellas Verona. La delusione delle eliminazioni in Coppa Italia con l’Empoli e in Champions League col PSV Eindhoven sembra per il momento essere smaltita, la formazione bianconera è tornata a sognare in grande e la contestazione verso Thiago Motta s’è fermata. D’altra parte in casa bergamasca dopo il pareggio 0-0 col Venezia c’è voglia di riscatto. Anche l’Atalanta non vuole perdere i suoi sogni scudetto, con Gasperini pronto a lasciare un altro successo a Bergamo dopo l’Europa League. Stasera si annuncia una bella partita a Torino, per il pronostico Juventus Atalanta abbiamo sentito Michelangelo Rampulla, ex portiere bianconero, in questa intervista esclusiva per IlSussidiario.net.

Nel suo pronostico Juventus Atalanta che partita si aspetta stasera, dove si deciderà l’incontro? Mi aspetto una bella partita e anche se Juventus e Atalanta sono forti sia sul piano tattico che sul piano dell’organizzazione di gioco, è un incontro che potrebbe decidersi sull’agonismo.

Juventus di nuovo in corsa per lo scudetto, cosa dovrà fare per vincere il titolo? Essere costanti, continui, del resto sarebbe bastato che la Juventus avesse fatto meno pareggi e ora sarebbe prima in classifica. La Juventus non è stata neanche fortunata questa stagione: è mancato un giocatore importante come Bremer, c’è stato l’infortunio di Kalulu. Ora la Juventus deve credere allo scudetto per raggiungere questo obiettivo.

Sarà ancora Thuram l’uomo in più della formazione bianconera? Thuram sa muoversi sempre bene in campo, sa segnare, è giocatore di notevole valore, un centrocampista molto forte e di grande importanza in questa squadra.

Si aspetta un’Atalanta migliore, più reattiva a Torino dopo il pareggio col Venezia? Quando arrivano certe partite, quando si incontrano squadre come la Juventus, le motivazioni aumentano e anche l’Atalanta dovrebbe giocare molto meglio a Torino.

Retegui match winner dell’Atalanta? Un attaccante come Retegui, che ha fatto 21 gol in campionato, è sempre in grado di risolvere ogni partita, anche con la Juventus.

Come vede la sfida delle panchine fra Thiago Motta e Gasperini? Sono due ottimi allenatori. Gasperini poi lo conosco bene, quando era a Torino allenatore della Primavera della Juventus nel 2002 io ero allenatore dei portieri. Conosco il suo valore, è un allenatore che può andare in qualsiasi squadra, di grande bravura.

Da ex portiere ci può dare un giudizio sui suoi colleghi? Di Gregorio e Carnesecchi sono portieri di ottimo valore, sono anche nel giro della Nazionale. Perin è meno giovane di loro due, ha più anni di carriera e una certa esperienza, resta sempre un grande portiere che ha sempre dimostrato molta affidabilità, molta bravura.

Il suo pronostico Juventus Atalanta? Sono un ex giocatore e un tifoso della Juventus ma anche amico di Gasperini: punto sul pareggio quindi tra

Juventus e Atalanta. (Franco Vittadini)