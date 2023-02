Pronostico Juventus Fiorentina/ De Sisti: “Italiano, credici!” (esclusiva)

PRONOSTICO JUVENTUS FIORENTINA: IL PUNTO DI GIANCARLO DE SISTI (ESCLUSIVA)

Juventus Fiorentina sarà una grande classica oggi alle ore 18.00 all’Allianz Stadium per la ventiduesima giornata di Serie A. Una partita forse più incerta del previsto quella tra la squadra di Massimiliano Allegri che non ha avuto sempre un rendimento costante anche se è reduce dal successo a Salerno e quella di Vincenzo Italiano, pronta ad uscire da Torino con un successo importante ma reduce dallo scivolone contro il Bologna. Per il pronostico su Juventus Fiorentina abbiamo sentito il grande ex viola Giancarlo De Sisti in questa intervista esclusiva per IlSussidiario.net.

Nel suo pronostico su Juventus Fiorentina, che partita sarà? Tra Juventus e Fiorentina c’è sempre stata tanta rivalità, è una partita importante quella che si giocherà stasera tra queste due squadre.

È tornato Vlahovic, sarà lui il matchwinner di questa partita? Potrebbe essere, Vlahovic è un attaccante molto forte e potrebbe essere decisivo.

A proposito di doppi ex, c’è anche Chiesa… Anche lui è un giocatore molto valido, che potrebbe fare molto bene per la Juventus stasera.

Passando ai viola, come giudica il lavoro di Italiano finora? Sta lavorando molto bene e sta impostando nel migliore dei modi questa Fiorentina che si sta dando un assetto nuovo, si sta ricostruendo a poco a poco in questi anni.

Fiorentina in crisi in campionato ma impegnata su tre fronti: cosa sta succedendo? Ricordo che la Fiorentina ha raggiunto la semifinale di Coppa Italia, un traguardo importante, e potrebbe andare in finale se batterà la Cremonese. In campionato invece ha avuto un rendimento altalenante finora, anche se ci sarà tutto il girone di ritorno per migliorare.

Dove deve migliorare quindi la Fiorentina? La Fiorentina ha il secondo possesso palla del campionato, deve però migliorare la sua qualità di gioco e deve fare più gol. Ha in ogni caso dei buoni giocatori che possono aiutarla, come Milenkovic, Saponara, Bonaventura, Gonzalez e Biraghi.

Il suo pronostico su Juventus Fiorentina? In altri tempi non ci sarebbe stata partita ma la Juventus è altalenante, non ha un rendimento costante. Credo quindi che possa essere una partita aperta. (Franco Vittadini)











