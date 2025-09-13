Pronostico Juventus Inter, parla Gianfranco Bedin che mette in copertina Bremer e Thuram in un possibile pareggio (esclusiva, oggi 13 settembre 2025)

PRONOSTICO JUVENTUS INTER, PARLA GIANFRANCO BEDIN (ESCLUSIVA)

È il Derby d’Italia, è Juventus Inter in programma stasera alle 18.00 a Torino all’Allianz Stadium. Una partita classica del nostro campionato che viene dopo la sosta delle Nazionali. Ancora presto per dare responsi definitivi, siamo solo alla terza giornata del campionato di Serie A, con la Juventus a 6 punti e l’Inter a 3.

La difesa della Juventus è un punto di forza guidata da Bremer, dall’altra parte una squadra nerazzurra ancora da capire dopo questo inizio di stagione. Un incontro che potrebbe essere veramente una partita a scacchi tra i due allenatori Tudor e Chivu: per il pronostico Juventus Inter abbiamo sentito Gianfranco Bedin, uno dei giocatori della Grande Inter degli anni ‘60, in questa intervista esclusiva per IlSussidiario.net.

Nel suo pronostico Juventus Inter, come vede questa partita? È sempre una grande partita, è sempre il Derby d’Italia ma viene troppo presto in questo campionato perché possa dare responsi definitivi.

La sentivate molto anche quando lei giocava? Certo, sentivamo il derby e sentivamo anche la partita con la Juventus, una grande del calcio italiano.

La difesa con Bremer punto di forza dei bianconeri? Bremer è un grande difensore e sicuramente dà sempre un grande contributo alla difesa della Juventus, che è un punto di forza della squadra bianconera.

Yildiz trascinatore della Juventus? È un grande giocatore, lo sta confermando ormai da tempo, e un calciatore fondamentale nella Juventus.

Vedremo un’Inter dal grande calcio come contro il Torino dopo la sconfitta con l’Udinese? Sono state due partite diverse ma che non leggono bene la situazione dell’Inter attuale. La vittoria col Torino è stata netta, con l’Udinese l’Inter ha perso ma ha tirato tanti palloni in porta; è ancora troppo presto per dare un giudizio sulla situazione della squadra nerazzurra, siamo ancora a inizio campionato.

Thuram matchwinner dei nerazzurri? Sta giocando, è in forma e potrebbe essere veramente il matchwinner della partita.

Tudor o Chivu, chi vincerà la sfida delle panchine? Hanno iniziato da poco la carriera da allenatore. Tudor ha fatto bene, ha più esperienza. Chivu ha fatto bene anche lui nel settore giovanile dell’Inter, ha preso in mano il Parma in una situazione difficile portandolo alla salvezza.

Pronostico Juventus Inter: chi vincerà? Penso che possa esserci un pareggio in Juventus Inter. (Franco Vittadini)