Pronostico Juventus Inter/ Cuccureddu: “Centrocampo decisivo” (esclusiva)

PRONOSTICO JUVENTUS INTER, PARLA ANTONELLO CUCCUREDDU (ESCLUSIVA)

Juventus Inter è il Derby d’Italia, una partita a cui le due squadre arrivano con stati d’animo differenti. Juventus eliminata in Champions League e costretta a giocare l’Europa League; Inter qualificata e anche in piena forma in campionato. I bianconeri però potrebbero effettuare il sorpasso. Una partita con mille motivazioni soprattutto per la Juventus che deve capire il suo futuro, se puntare sui giovani e aprire un nuovo ciclo, o cercare di non tralasciare gli obiettivi stagionali. L’Inter dal canto suo cercherà di uscire da Torino con un risultato positivo, magari un successo che nel Derby d’Italia vale sempre doppio. Per il pronostico Juventus Inter abbiamo sentito Antonello Cuccureddu in questa intervista esclusiva per IlSussidiario.net.

Nel suo pronostico di Juventus Inter, che partita sarà? Ho visto una Juventus migliorata nelle ultime partite e spero che confermi tutto questo contro l’Inter. È importante che la Juventus si ritrovi dopo le ultime sconfitte in Europa, giocherà anche in casa, un vantaggio importante per la formazione bianconera.

Partita del riscatto per la Juventus o si può ancora credere nello scudetto? Coi tre punti tutto è ancora possibile e quindi la Juventus deve crederci, deve provare a puntare sullo scudetto.

Per la Juventus è ora di puntare sui giovani? Penso proprio che è una cosa che bisognerebbe fare. Del resto se giocano bene perché non metterli in campo… Anche all’estero succede così.

Aspettando poi giocatori come Pogba e Di Maria… Una cosa importante sarebbe avere tutta la rosa a disposizione, sapendo poi che giocatori come Pogba o Di Maria sono veramente importanti. Una Juventus al completo potrebbe sempre fare la differenza…

Intanto si è rivisto Chiesa… Un ritorno importante, è un giocatore in grado sempre di giocare bene, fare cose di ottimo valore.

Potrebbe essere invece la partita di Kostic? Lui è molto bravo, ma tutti gli altri dovranno dargli una mano.

Per l’Inter sarà una trasferta decisiva? Per l’Inter sarà una partita importante quella con la Juventus, ma ricordiamoci che è sempre il Derby d’Italia. C’è tanta rivalità tra le due squadre, è un incontro sentitissimo. Lo era anche ai miei tempi: c’erano le partite con l’Inter, quelle col Milan, quelle col Torino, incontri sempre molto sentiti.

Barella come al solito sarà il punto di riferimento del gioco nerazzurro? Non lo scopriamo adesso, Barella è un giocatore molto forte, abbiamo visto anche in Nazionale cosa è capace di fare uno dei calciatori migliori dell’Inter.

Nel suo pronostico dove si deciderà Juventus Inter? A centrocampo, l’Inter ha giocatori migliori ma anche la Juventus è in grado di farsi valere molto bene. (Franco Vittadini)











