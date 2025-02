PRONOSTICO JUVENTUS INTER: PARLA ANDREA MANDORLINI (ESCLUSIVA)

Il derby d’Italia Juventus Inter è in programma domenica sera all’Allianz Stadium di Torino, una partita speciale che va al di là di ogni situazione di classifica vista la rivalità che esiste da sempre tra le due squadre e tifoserie. La Juventus ha vinto l’andata dei playoff di Champions League 2-1 con il Psv Eindhoven ma è lontana dalle posizioni che contano per lo scudetto; l’Inter dopo la sconfitta di Firenze ha battuto la viola a San Siro 2-1 e sta lottando per il tricolore, mentre in Champions l’Inter è già qualificata per gli ottavi di finale. Match equilibrato sulla carta, con la sfida in attacco tra Kolo Muani e Lautaro Martinez che potrebbero essere decisivi e con Thiago Motta e Simone Inzaghi pronti a inventarsi qualcosa di speciale. Per il pronostico Juventus Inter abbiamo sentito Andrea Mandorlini, giocatore dello scudetto dei record 1989 dell’Inter, in questa intervista esclusiva per IlSussidiario.net.

Nel suo pronostico Juventus Inter, come vede questa partita? Una grande partita con due squadre che vorranno sicuramente vincere. Una partita equilibrata sulla carta, con una Juventus che sta facendo fatica in campionato e l’Inter che vorrà a portare a casa i tre punti per la conquista dello scudetto.

È sempre il Derby d’Italia, con la rivalità tra Juventus e Inter una partita nella partita… Lo è sempre stato, anche quando giocavo io: si vinceva, si perdeva, era ed è il Derby d’Italia. Un incontro che spesso decideva lo scudetto, una partita che conta vincere in ogni caso, visto il significato che ha sempre avuto.

Pensa che Thiago Motta possa cambiare modulo tattico con la coppia d’attacco Vlahovic-Kolo Muani? Non lo so, non sono Thiago Motta, non decido io. Reputo però Vlahovic e Kolo Muani due grandi giocatori, due grandi attaccanti. Se fosse per me, vista anche l’incredibile serie di pareggi che ha fatto la Juventus questa stagione, li metterei in campo tutti e due.

McKennie potrebbe essere decisivo per i bianconeri? L’ho visto bene in Champions, è stato decisivo, ha giocato bene. Penso che possa confermarsi contro l’Inter.

E Calhanoglu potrebbe essere decisivo per i nerazzurri? Calhanoglu è reduce da un infortunio, non so quello che potrà dare, come potrà giocare. Non è ancora al meglio della condizione.

La difesa punto di forza dell’Inter? Tutte e due le squadre hanno difese molto forti, sia la Juventus che l’Inter e l’hanno dimostrato in questo campionato. Credo però che a decidere quest’incontro saranno i giocatori più importanti delle due squadre.

Il suo pronostico Juventus Inter? Spero che vinca l’Inter naturalmente, ho giocato nell’Inter, sono stato tifoso interista fin da bambino. Vincere a Torino poi ha sempre un significato speciale, è ancora più bello, ha da sempre un valore incredibile. (Franco Vittadini)