Pronostico Juventus Lazio/ Iuliano: “Credo ancora nello scudetto!” (esclusiva)

PRONOSTICO JUVENTUS LAZIO: LA PREVISIONE DI MARK IULIANO!

Juventus Lazio è una classica del nostro calcio, una partita che spesso ha deciso sfide importanti in questi anni. Si ripeterà stasera a Torino alle ore 20,45. Per la Juventus, in attesa della partita col Porto, un successo significherebbe credere ancora nello scudetto dopo la vittoria contro lo Spezia. Per la Lazio invece l’obiettivo è tornare alla vittoria dopo le sconfitte col Bayern Monaco in Champions League e col Bologna in campionato. In copertina ancora Cristiano Ronaldo, che dopo aver eguagliato il record di Pelè con 767 gol nella sua carriera punta a fare ancora di più, cioè superare il brasiliano Romario e l’attaccante ceco Josef Bican, eroe del calcio del passato. Iniziare stasera sarebbe un buon viatico per il fuoriclasse portoghese. Per presentare Juventus Lazio abbiamo sentito Mark Iuliano in questa intervista esclusiva per IlSussidiario.net.

Juventus Lazio che partita sarà? Una partita molto bella tra due squadre cbe giocano molto bene al calcio, aperta a ogni risultato. Due squadre che in questi anni si sono affrontate diverse volte anche in sfide molto importanti.

Che Juventus si aspetta in questa partita? Una Juventus che giochi come sa giocare, come è nelle sue possibilità. Magari qualche volta in questo campionato la Juve con squadre medie-piccole ha fatto fatica. Si chiudevano ed era più difficile superarle.

Contro la Lazio? Con squadre più forti, che lasciano giocare al calcio, potrebbe essere più semplice per la squadra di Pirlo.

Turnover obbligato verso la partita col Porto? Vedremo, perchè la Juventus ha tante assenze e dovrà mettere in campo la formazione migliore. Lo scudetto è ancora possibile e finchè la matematica lo consentirà la formazione bianconerà dovrà cercare di perseguire questo obiettivo fino alla fine!

Cristiano Ronaldo è il più forte attaccante di tutti i tempi? Di questa epoca sicuramente, del resto ha eguagliato anche Pelè. Rimane sicuramente uno dei più forti di tutti i tempi. Un attaccante, un giocatore fortissimo, un professionista serio che si allena con scrupolo, un calciatore straordinario.

La Lazio potrebbe fare la partita dell’anno? Diciamo che potrebbe fare una grande partita, perchè in campionato sono tanti gli impegni che si succedono. Certo giocare dinanzi alla squadra più blasonata d’Italia è sempre un grande stimolo per tutti, anche per la Lazio…

Immobile potrebbe rovinare la serata ai bianconeri? Immobile è un grande attaccante e l’ha dimostrato in tante occasioni, confermando il suo grande valore e qualità tecnica. Poi è cresciuto nel settore giovanile della Juventus, un motivo in più per fare bene in questa partita.

Il suo pronostico su Juventus Lazio? Col covid tutto lo scenario del campionato italiano è profondamente cambiato. Tutte le partite non sono scontate. Juventus Lazio resta poi un incontro molto equilibrato, in cui potrebbe succedere di tutto… (Franco Vittadini)

© RIPRODUZIONE RISERVATA