Pronostico Juventus Lecce/ Garzya: “Match della vita per i pugliesi” (esclusivo)

Si accenderà solo questa sera alle ore 21.45 la sfida che apre la 28^ giornata della Serie A, ovvero Juventus-Lecce, un match che sulla carta pare quasi scontato. Dopo tutto, classifica alla mano ben sappiamo che la Vecchia Signora, dopo aver superato il Bologna, rimane in vetta e punta all’ennesimo scudetto della sua storia: i pugliesi di Liverani invece, subito il poker dal Milan solo pochi giorni fa, combattono per una salvezza ancora ben lontana. Pure però sappiamo anche bene che Sarri, complici anche alcune assenze di peso, non potrà certo permettersi di sottovalutare la partita, ricordando bene che il Lecce contro le big sa essere avversario davvero tosto. Per presentare questo match che si annuncia brillante all’Allianz Stadium abbiamo sentito Luigi Garzya: eccolo in questa intervista esclusiva a ilsussidiario.net.

Che partita sarà? Una partita impegnativa per il Lecce contro una Juventus in grado di mettere paura a qualsiasi squadra che incontra.

Juventus tutto facile col Lecce? No questo no, perchè nel calcio non c’è mai niente di scontato e non c’è niente di sicuro. Le partite prima bisogna giocarle tutte.

Higuain in campo dall’inizio? Penso che possa veramente venire il suo turno finalmente e possa giocare contro il Lecce.

Come dovrà giocare il Lecce a Torino? Dovrà fare la partita della vita, fare una partita perfetta, come all’andata quando riuscì ad imporre il pareggio in casa 1 – 1 alla Juventus.

Babacar l’uomo in più dei salentini? Tutta la squadra dovrà esprimersi al meglio per portare a casa un risultato positivo, dovrà giocare al massimo.

Possibilità di salvezza intatte per il Lecce? Il Lecce come tutte le squadre che si trovano nella parte bassa della classifica dovrebbe lottare per la salvezza. Tranne Brescia e Spal più indietro e magari penalizzate proprio la classifica corta dà più speranze a tutte le squadre che lottano per non retrocedere.

Il suo pronostico su Juventus Lecce. La Juventus partirà favorita, ma io mi auguro da tifoso del Lecce che la formazione di Liverani possa giocare meglio che col Milan. In questo caso poteva essere scusata dal fatto che si tornava in campo dopo tanto tempo. Con la squadra di Sarri dovrà essere veramente un grande Lecce…



© RIPRODUZIONE RISERVATA