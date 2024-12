PRONOSTICO JUVENTUS MANCHESTER CITY: IL PUNTO DI ANTONELLO CUCCUREDDU

Con il pronostico Juventus Manchester City affrontiamo il tema di una grande partita tra due big d’Europa: Juventus Manchester City va in scena mercoledì 11 dicembre presso l’Allianz Stadium. Alle 21 per quest’atteso incontro di Champions League ci si aspetta un confronto molto combattuto, sulla carta equilibrato tra due squadre che non stanno passando un grande periodo. Juve reduce dall’ennesimo pareggio in casa per 2-2 contro il Bologna, Manchester City reduce dal 2-2 in trasferta sul campo del Crystal Palace e con una sola vittoria nelle ultime otto.

In Juventus Manchester City avremo poi due allenatori come Thiago Motta e Pep Guardiola che anche loro sono soggetti a critiche per i risultati delle loro due squadre; in ogni caso stasera si gioca una parte importante anche del futuro in Champions di Juventus e Manchester City. Una sconfitta o una vittoria potrebbe essere decisiva in questo senso. Per il pronostico Juventus Manchester City abbiamo sentito Antonello Cuccureddu: eccolo in questa intervista esclusiva rilascita a ilsussidiario.net.

Siamo al pronostico Juventus Manchester City: come vede questa partita? Mi aspetto una buona Juventus che avrà di fronte una squadra tosta come il Manchester City, che cercherà sicuramente di prendere le misure e affrontare al meglio la formazione bianconera.

Una Juventus che però si spera migliore delle ultime partite… E’ quello che spero e mi auguro, questa sera mi aspetto una Juventus migliore rispetto agli ultimi incontri. Una Juventus che faccia un ottima partita e si esprima certamente bene.

Sarà Conceiçao il giocatore in più per la Juventus contro il Manchester City? Pensa che il giocatore portoghese nei prossimi anni potrebbe vincere il Pallone d’Oro? Potrebbe essere, sarà importante anche come giocherà la squadra bianconera. Poi per vincere il Pallone d’oro Conceiçao dovrà avere continuità in questi anni per raggiungere questo risultato, dovrà giocare sempre bene.

Manchester City in difficoltà in questo periodo, partita d’attesa o d’attacco quella della squadra inglese? Non ho mai visto una squadra inglese giocare per difendersi non è nella loro mentalità. Scendono in campo sempre per attaccare, con questo modo di giocare.

Haaland il calciatore in più del City, come fermarlo e quale grande attaccante del passato le ricorda? Raddoppiando la marcatura, cercando di fermarlo, di mettere più giocatori su di lui. Poi non mi viene in mente a quale giocatore del passato Haaland assomiglia. Ogni giocatore, ogni attaccante è unico, Haaland ha grande prestanza fisica, grande senso del gol. L’attaccante norvegese è un attaccante a sé con le sue precise caratteristiche tecniche solo sue.

Thiago Motta-Guardiola quanto conteranno le due panchine stasera in Juventus Manchester City? Non credo troppo: alla fine non sono gli allenatori che decidono le partite, possono contare i cambi che fanno, le loro scelte ma sono sempre i giocatori che scendono in campo quelli che decidono le partite.

Il suo pronostico Juventus Manchester City dice che…? Sono tifoso della Juventus, ho vinto tanto nella mia carriera con la maglia bianconera, credo sempre nella Juventus e non posso che sperare che stasera vinca contro il Manchester City.

(Franco Vittadini)