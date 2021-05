Pronostico Juventus Milan/ Novellino: “Match da non sbagliare!” (esclusiva)

Spareggio Champions stasera alle ore 20,45 a Torino con la sfida tra Juventus e Milan, valida nella 35^ giornata della Serie A. Classifica alla mano, le due squadre si dividono il terzo e quarto gradino, con 69 punti a testa, gli stessi pure dell’Atalanta: è dunque lotta serrata per i pass che valgono la competizione UEFA e lo scontro diretto di questa sera si annuncia certo decisivo. Padroni di casa saranno i bianconeri, che pure non brillanti nel finale di stagione, tornano in campo dopo il 2-1 inferto all’Udinese con doppietta di Cristiano Ronaldo, tornato finalmente al gol. Di contro il Diavolo, che pure ha commesso qualche scivolone di troppo, ma che nell’ultimo turno si è riscattato battendo il Benevento per 2-0. Per entrambi questa sarà partita complicata, ma dove è necessario dare davvero il massimo. Per presentare Juventus – Milan abbiamo sentito Walter Novellino eccolo in questa intervista esclusiva a ilsussidiario.net.

Che partita sarà? Uno spareggio per la Champions tra Juventus e Milan che non potranno sbagliare assolutamente quest’incontro. Una vittoria sarebbe fondamentale per tutte e due in questo senso.

Cuadrado punto di riferimento della Juventus? Cuadrado ha sempre fatto bene con la Juventus riesce sempre a dare molta spinta al gioco della formazione bianconera.

E Theo Hernandez del Milan? Anche Theo Hernandez dà una grande spinta alla squadra rossonera è un giocatore fondamentale della squadra di Pioli. E’ molto forte anche se sta facendo un po’ di fatica ultimamente.

La sfida tra Cristiano Ronaldo e Ibrahomovic potrebbe decidere questo match? Cristiano Ronaldo è disastrato, dato sempre per morto, poi riesce sempre a andare in gol. Zlatan Ibrahomovic è essenziale nel reparto offensivo rossonero e va in gol anche lui per il Milan.

Chi perde tra Juventus e Milan fuori dalla Champions? Direi proprio di sì, chi perderà tra Juventus e Milan sarà fuori dalla Champions. Mancano ormai quattro giornate alla fine campionato e tutte le partite sono decisive…

Crede che alla fine Donnarumma giocherà… Certo, perchè no, il Milan è una società seria. Perchè Donnarumma non dovrebbe giocare e fare bene. Donnarumma fa le sue scelte, ma il suo impegno in campo non è da discutere. Il giocatore non va penalizzato. Anzi devo dire che Donnarumma ha il cuore rossonero e potrebbe anche rimanere al Milan!

Il suo pronostico su quest’incontro. Speriamo che vinca il migliore anche se devo dire che la Juventus in questi anni ha vinto tanto. Sarei contento così che anche per i tifosi del Milan la formazione rossonera tornasse in Champions dopo tanti anni. Il Milan era anche campione d’inverno alla fine del girone d’andata…

Novellino del resto ha il cuore rossonero: ha vinto la stella col Milan… Sì ho il cuore rossonero ho vinto la stella, ho passato quattro anni anzi cinque anni meravigliosi nella squadra rossonera. E devo dire che sarei anche felice per Maldini per tutto quello che ha fatto col Milan e anche per Boban che il Milan si qualificasse per la Champions…

