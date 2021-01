Pronostico Juventus Napoli/ Bonetti: vedo favorito Gattuso! (esclusiva)

Pronostico Juventus Napoli: la previsione di Dario Bonetti

La Supercoppa Italiana sarà di grande interesse stasera al Mapei Stadium di Reggio Emilia, perché Juventus Napoli non è mai una partita banale ed inoltre perché cade in un momento particolare della stagione. La Juventus avrà voglia di riscatto dopo aver perso male il derby d’Italia con un secco 2-0 in favore dell’Inter, mentre il Napoli sarà galvanizzato dal 6-0 di domenica al San Paolo contro la Fiorentina. Come se non bastasse, la diatriba sulla partita di campionato che alla fine dovra essere rigiocata ha reso ancora più vivace la rivalità e allora siamo sicuri che si tratterà di una Supercoppa Italiana da non perdere. Per presentare questa sfida Juventus Napoli abbiamo sentito Dario Bonetti in questa intervista esclusiva per IlSussidiario.net.

Juventus Napoli che partita sarà? Una partita che vedrò in televisione (ride, ndR). In ogni caso una partita molto incerta, molto equilibrata sulla carta con un Napoli in grande spolvero nelle sue ultime uscite.

La Juventus preferirà il fraseggio a centrocampo o il gioco sulle fasce? Devo dire che non esistono particolari schemi tattici, perchè una squadra può giocare secondo le sue caratteristiche tecniche in ogni tipo di calcio.

Cristiano Ronaldo sotto tono, pronto a riprendersi in Juventus Napoli? Cristiano Ronaldo deve solo ricevere qualche pallone in più, quando questo succede segna. Uno come lui non è in discussione, è sempre un giocatore di grande classe.

Napoli eccezionale con la Fiorentina, questo successo quanto sarà importante per gli azzurri? Il Napoli era già stato forte con lo Spezia, aveva dominato ma il risultato gli era stato sfavorevole. Poi con la Fiorentina ha pure vinto. E’ un ottimo momento per il Napoli.

Gattuso potrebbe inventare qualche mossa tattica? Non lo so, ma semplicemente chi segnerà più gol riuscirà a vincere questa finale.

Il suo pronostico su Juventus Napoli? Dico Napoli, che mi sembra stia attraversando un momento migliore: do i favori del pronostico alla squadra di Gattuso. (Franco Vittadini)



