Pronostico Juventus Roma/ Rampulla: “Bianconeri favoriti e con Cr7..” (esclusiva)

PRONOSTICO JUVENTUS ROMA: LA PREVISIONE DI RAMPULLA!

E’ Juventus Roma, una classica del nostro campionato, la sfida che ci attenderà oggi alle ore 18.00 all’Allianz Stadium, per la 21^ giornata della Seria A. L’incontro è ovviamente dei più prestigiosi e dei più attesi, considerata poi anche la posta in palio: classifica alla mano vediamo infatti che la Roma, pur fragile, resiste ancora al terzo gradino del podio, ma potrebbe presto lasciare il posto proprio alla Juventus, in grandissima condizione. La squadra di Pirlo, dopo aver anche superato l’Inter in settimana nella sfida di Coppa, appare davvero in grandissima condizione: servirà davvero la partita perfetta da parte di Fonseca, che cerca risultato anche per mettere a tacere le ultime polemiche dello spogliatoio, per poter mettere alle corde i campioni d’Italia. Per presentare questo match abbiamo sentito Michelangelo Rampulla: eccolo in questa intervista esclusiva a ilsussidiario.net.

Che partita sarà? Una partita importante per entrambe le squadre che stanno bene fisicamente e sono pronte a dare luogo a un match di grande interesse.

E’ una Juventus ritrovata merito di Pirlo… Merito a Pirlo che sta prendendo le misure alla Juve, ma bisogna dire che l’organico della Juve è di grande valore tecnico. La squadra sta bene fisicamente e sta venendo fuori come previsto.

Quanto conta la presenza di Chiellini nella difesa bianconera? Molto. Chiellini ha esperienza, ha carisma, è un leader e sa guidare la difesa. E’ un giocatore fondamentale del reparto arretrato bianconero.

Chiellini importante anche per la Nazionale… Sarebbe fondamentale visto il suo valore, vista la sua leadership che darebbe compattezza al gruppo. Per gli Europei la sua presenza sarebbe auspicabile, con un Chiellini capace di dare qualcosa in più all’Italia.

Esiste un caso Dzeko: pensa possa risolversi? Credo che alla fine i problemi tra Dzeko e l’allenatore possano risolversi. Credo che Dzeko possa tornare a disposizione della Roma a tutti gli effetti con tutta la sua grande qualità tecnica.

Si attende una Roma garibaldina a Torino? Penso che sia la Juventus che possa fare la partita mentre la Roma agirà di rimessa.

Mayoral saprà rispondere a Morata in questa sfida? Mayoral è giovane, potrebbe dare in questa sfida tutta la sua freschezza al reparto offensivo giallorosso. Morata ha un’altra storia calcistica, molto più importante. Ne conosciamo i pregi, il grande valore che potrebbe tirare fuori anche contro la Roma.

Il suo pronostico su quest’incontro. Vedo un successo della Juventus che potrà contare anche su un fuoriclasse assoluto come Cristiano Ronaldo. Del resto vincere aiuta aiuta a vincere. Una situazione che potrebbe aiutare ancora di più la formazione bianconera…

(Franco Vittadini)



