Pronostico Juventus Sampdoria/ Torricelli: “Bianconeri sempre superiori” (esclusiva)

Si accenderà questa sera, alle ore 20.45 la sfida per la 1^ giornata del campionato di Serie A, la sfida tra Juventus e Sampdoria, match che segna anche l’esordio ufficiale di Andrea Pirlo quale allenatore della Vecchia Signora. E’ dunque con l’impegno casalingo in un Allianz stadium deserto che comincia il cammino dell’ex giocatore sulla panchina bianconera: e davvero non vediamo l’ora di vederlo in azione. Nei primi test estivi la squadra Campione d’Italia si è comportata ottimamente, ma ora si tratta di fare sul serio: contro poi ci sarà la Sampdoria di Claudio Ranieri, impaziente di rifarsi dopo una stagione 2019-20 davvero da dimenticare. Per presentare questo match della Serie A abbiamo sentito Moreno Torricelli: eccolo in questa intervista esclusiva a ilsussidiario.net.

Che partita sarà? La prima di campionato è sempre particolare. Quest’anno poi si prevede un’altra stagione anomala. Si è finito da poco, ci sono state poche vacanze. Credo proprio che la questione Covid stia naturalmente influenzando ancora il calcio.

Cosa pensa di Pirlo? E’ stato un grande giocatore, ha grande intelligenza calcistica. Sono cose che poi potrebbero servirgli anche se manca d’esperienza e questa cosa potrebbe contare alla fine. Dovremo vedere col tempo poi prima di dare un giudizio definitivo su Pirlo.

Juventus favorita per lo scudetto? E’ normale secondo i valori tecnici e la qualità della sua rosa la Juventus partirà favorita.

Che incontro si attende dai bianconeri? Un buon incontro in cui la Juventus dovrebbe far prevalere la sua superiorità tecnica sulla Sampdoria.

Sampdoria per il pareggio a Torino? Credo che la Sampdoria venga a Torino per fare la sua partita, pronta a fare il massimo. Vorrà ottenere il miglior risultato possibile facendo bella figura come capita a tutte le squadre che incontrano la Juventus. Del resto la Sampdoria è una buonissima squadra…

Quagliarella pronto a una grande stagione anche quest’anno… Quagliarella è un giocatore, un attaccante molto forte, che riesce sempre a stupirci ogni volta e potrà capitare anche questo campionato.

Il suo pronostico su Juventus – Sampdoria. Non ne faccio ma la Juventus sulla carta è più forte.

Ancora una stagione per il Covid senza tifosi quanto mancano al calcio… Tanto, come per i calciatori per cui sono sempre un aiuto, un incitamento in più. Purtroppo la situazione è così e dobbiamo adattarci speriamo non per tanto tempo.

